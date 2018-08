IT Initiativen in Österreich – Teil 2: Dornbirn

Im ersten Teil wurden die IT Initiativen in Wien präsentiert, im Folgenden geht es um eine solche in der Stadt Dornbirn in Vorarlberg.

Digitale Initiativen

Die Plattform für digitale Initiativen wurde in Dornbirn als Verein gegründet. Hauptaugenmerk wird auf Netzwerken gelegt. Dadurch soll die öffentliche Sichtbarkeit der Community erhöht, Nachwuchs motiviert und die Region inspiriert werden. Egal wie intensiv die Affinität zur Digitalisierung ist, jeder ist willkommen. Die Diversität ermöglicht spannende Diskussionen, neue Blickwinkel und Ideen.

Alle Vereinsmitglieder haben die gleichen Mitspracherechte. Jeder kann Projektideen einbringen und mit Gleichgesinnten umsetzen. Der überregionale bzw. internationale Austausch soll intensiviert werden.

Digitalisierung ist die größte Veränderung unserer Zeit

Guntram Bechtold, ein Gründungsmitglied der DI über seine Ziele und Motivation für den Verein: „Digitalisierung ist die größte Veränderung unserer Zeit“. Es ist entscheidend, dass die Akteure auf diesem Spielfeld, Menschen wie auch Organisationen, Wege finden um diese Potentiale zu entdecken und zu forcieren. Wir sehen schon heute dass die Profiteure diejenigen sind, die durch schrittweise Innovation – also durch zahlreiche kleine Schritte – die Zeichen der Zeit im Umgang mit dieser globalen Bewegung erkennen und Maßnahmen zur Gestaltung der Veränderung setzen.”

Was ist seit der Gründung passiert?

Im Jahr 2015 wurden zwei Events abgehalten, Ghörig Umma Spiela GameJam und

Umma hüsla Hackathon. Im darauffolgenden Jahr wurde Audio Jam, Digital Girls und

Umma hüsla Hackathon extended organisiert. 2017 wurden die Veranstaltungen Umma hüsla Hackathon, Rails Girls und HTL Hackathon abgehalten.

Folgeprojekte

Im Moment wird an folgenden Projekten gearbeitet: ChatBot Jam, Game Jam, Open Lab, Mutterschiff, VlbgWebDec, Umma hüsla Hackathon 2018, Rails Girls 2017 / 2, Digitize your Kids und Steinbocks.

http://www.digitaleinitiativen.at

https://www.facebook.com/DigitaleInitiativen/