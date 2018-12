Zwischen Gummistiefel, Drei-Wetter Taft und Dufflecoat

7.15, morgens in Wien, Kerstin blickt aus dem Fenster bevor sie los startet. OH NEIN! Es schneit. Vermutlich hat es die ganze Nacht geschneit, denn die Straßen sind schon bedeckt. Der Bus wird sich wieder verspäten und es ist bitterkalt. Am liebsten würde sie jetzt auf ihre Boots zurückgreifen, aber so kann sie nicht in der Firma vor dem Boss antanzen.

Stilsicher trotz Wetterlage

Stilsicher zur Arbeit, trotz Wind und Wetter? Wenn es draußen stürmt oder schneit wird es Zeit für die richtige Business Kleidung. Auch diese gehört zur Grundausstattung dazu. Das schlechte Wetter soll uns den Arbeitsweg nicht vermiesen. Selbst ein kurzer Weg zum Bus oder zur Straßenbahn genügen, um seinen Anzug oder das Kostüm richtig zu versauen. Wer in Wien wohnt weiß wie stark hier beispielsweise der Regen ausfallen kann J

Mit Boots und Daunenjacke zur Arbeit?

Wer trotz schlechter Wetterlage stilsicher gekleidet sein möchte, investiert lieber in einen schönen Mantel. Die warme Freizeitjacke ist tabu. Bei Männern sollte der Mantel auf jeden Fall länger als das Sakko sein. Bei Frauen endet der Mantel idealerweise unter dem Rocksaum. Damen können auch auf Daunenmäntel zurückgreifen. Um ein paar Beispiele zu nennen: Im Herbst empfiehlt sich der typische Trenchcoat. Das Modell von Burberry bringt alle wichtigen Details mit, um sich vor jedem noch so starken Wind zu schützen. Im Winter tragen Herren einen Dufflecoat (Mantel mit Kapuze und Hornknöpen), Caban(Maritimer Kurzmantel mitbreitem Revers und doppelter Knopfleiste) , British Warm (Militärischer Mantel) oder einen klassischen Sakkomantel, den Paletot. Materialien wir Loden, Wollgewebe, Kaschmir oder Boucléartige Stoffe halten besonders warm.

Mütze zum Anzug?

Die warme Strickmütze hält zwar warm, hat aber am Kopf eines Business Mannes wenig zu suchen. Hier eher zu einem passenden Hut aus Filz greifen. Auch ein Schal sollte dazu passen und nicht grob gestrickt sein. Feine Schals aus Kaschmir oder Feinstrick Schals sind wesentlich eleganter und passen sich besser dem Outfit an.

5 Möglichkeiten, einen Schal zu tragen:

Um den Hals gelegt, rechts und links herunterhängend

Um den Hals gewickelt, mit einem Knoten gebunden

Als Schlaufe um den Hals gelegt und das Ende durchgezogen

Vor der Brust unter dem Mantel übereinander gelegt.

Angekommen im Büro sollte man den Schal ablegen. Achtung! Finger weg von Loops!

Nicht ohne Handschuhe

Edle Handschuhe sollten im Winter zum Mantel nicht fehlen. Schwarz ist hier immer eine gute Wahl, passt zu jeder Farbe und ist am wenigsten auffällig. Braune Handschuhe können zum Beispiel ganz gut mit beigen Mänteln kombiniert werden. Ganz wichtig ist, beim Händereichen die Handschuhe ausziehen, wenn das Gegenüber auch keine trägt.

Das passende Schuhwerk

Ganz offen gesagt, ein Stiefel ist kein Business Schuh. Prinzipiell dienen sie eher dafür, trocken von A nach B zu kommen. Am besten im Büro einfach gegen Pumps oder eben die Arbeitsschuhe austauschen.

Dancing in the rain

Der Regenschirm ist das einfachste Accessoire, dass man bei diesen Wetterverhältnissen braucht. Ein schwarzer Schirm ist immer ok.