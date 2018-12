Zu Weihnachten Regionalität verschenken – AbHof-Gutscheine und AbHof-Boxen

Die Welt ist in vielerlei Hinsicht unübersichtlich geworden. Über 10.000 Produkte bietet ein durchschnittlicher Supermarkt an. Bewusste Konsumenten haben es schwer bei dieser Angebotsfülle, vor allem wenn es um nachhaltig produzierte Produkte geht. Regionale Produkte, seit ein paar Jahren der Renner, machen es jetzt leichter, eine Auswahl zu treffen. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass die regionalen Bauern vor Ort vom Griff ins Supermarktregal profitieren. Doch ist das wirklich so bei den großen Supermarktketten?

Was AbHof ist: Regionale Schmankerln ganz ohne Umwege Frische Produkte direkt vom Produzenten Saisonal und nachhaltig, denn wir denken auch an morgen AbHof-App Abhof-Gutscheine AbHof-Boxen

AbHof bringt Konsumenten und Produzenten zusammen

Wer auf Nummer sicher gehen will muss auf Kontakt zum Direktvermarkter setzen. Doch das ist oft nicht ganz so einfach. Bis jetzt – könnte man sagen, denn die Digitalisierung bringt nun Endkunden und Direktvermarkter online ganz einfach zusammen. AbHof heißt das Unternehmen und es gibt eine AbHof-App, AbHof-Gutscheine und AbHof-Boxen. Der schnelle und einfache Weg zu 4.000 Direktvermarkter in Österreich.

Nachhaltigkeit ernst gemeint

Unsere Bauern nehmen eine Schlüsselrolle beim Klima- und Umweltschutz ein. Dennoch sind die Rahmenbedingungen für viele Landwirte sehr schlecht, weil der Markt für nachhaltig produzierte Produkte nur unzulänglich funktioniert. Hier kollidieren die Interessen der Bauern mit denen der großen Lebensmittelketten. Direktvermarkter haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ein sehr schweres Leben. AbHof will den Weg zwischen den Produzenten und den Kunden verkürzen und damit den auf wenige große Lebensmittelhändler konzentrierten Markt erweitern.

Die Ziele von AbHof

Wege verkürzen und die Wertschöpfung in den Regionen steigern

die kleinstrukturierte Landwirtschaft in Österreich unterstützen

Menschen vor den Vorhang holen, die wertvolle Arbeit leisten und hochwertige Lebensmittel herstellen

es Konsumenten leichtmachen, eine Alternative zum Supermarkt-Sortiment zu finden und zu beziehen

dazu beitragen, dass weiterhin regional, hochwertig und selbstbestimmt konsumiert werden kann

AbHof-Boxen

Regionalität schenken ist mit den AbHof-Boxen ganz einfach geworden. Die Boxen gibt es in vier Varianten: zum Wohlfühlen, zum Genießen, zum Anstoßen und als Überraschungsboxen „4 Jahreszeiten“. Die AbHof-Boxen sind prall gefüllt mit regionalen Köstlichkeiten der AbHof-Partner, die „4 Jahreszeiten“-Boxen haben fixe Versandtermine und sind mit saisonalen Produkten gefüllt. Die vier unterschiedlichen Geschenksets sind liebevoll ausgewählt und zusammengestellt – so dass für Jeden etwas dabei ist. Die Abhof-Boxen können über die Abhof-App oder über die Website bestellt werden.

AbHof-Gutscheine

Die Gutscheine kann man ebenfalls über die AbHof-App beziehen und zwar in drei verschiedenen Varianten zu € 15,–, zu € 25,– und zu € 50,–. Es gibt die Gutscheine zum Selberausdrucken oder gedruckt, dann werden sie per Post geliefert. Die AbHof-Gutscheine für hausgemachte Schmankerl sind in den Hofläden aller AbHof-Partner einlösbar. Die AbHof-Gutscheine können außerdem bequem von zuhause aus auf eine Bestellung im GenussRegion Online Shop eingelöst werden. Darüber hinaus können die AbHof-Gutscheine für unsere AbHof-Touren eingesetzt werden. Bei den Touren werden kleinen Gruppen authentische Einblicke in die Arbeit unserer AbHof-Partner Biofisch und der Bezirksimkerei gewährt.

Die AbHof-App

Die App ist der direkte Zugang zum Universum der Direktvermarkter für mobile Devices. Die App ist sowohl im App-Store als auch bei Google-Play erhältlich. Somit ist die App der direkte Weg zu den besten Produkten in der Nähe. Die lässt sich personalisieren. Nun können die Anbieter und ihre Angebote in meiner Umgebung sehr einfach gefunden werden. Darüber hinaus finden sich Features wie Partner und Produkt der Woche, eine Produktsuche nach Kategorien ein Blog und ein Kalender mit Genussterminen in der App.