Sie wollen 2017 beruflich erfolgreich sein? Dann planen Sie auch ihre Gesundheitsziele ein

Wenn Sie gerade dabei sind Ihren Businessplan 2017 zu erstellen, dann sollten Sie dabei nicht auf Ihre Gesundheitsziele vergessen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum Gesundheitsziele einplanen?

Der Leistungsdruck am Arbeitsmarkt wird immer größer und damit auch die körperliche und mentale Belastung. Achten Sie nicht rechtzeitig auf Ihren Ausgleich in Form von Sport und Entspannung, dann sind Sie schneller für körperliche und mentale Probleme anfällig.

Dass dadurch Ihre Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird und Ihr beruflicher Erfolg gefährdet ist, das muss ich Ihnen nicht erklären. Ich nehme an Sie meinen es ernst, 2017 zu einem erfolgreichen Jahr zu machen, dann lesen Sie sich die nächsten Punkte aufmerksam durch.

Folgende Punkte sollten Sie beim Planen Ihrer Gesundheitsziele beachten:

1. Wie viel Zeit sollten Sie für Ihre Gesundheit einplanen

Was heißt das jetzt genau? Sie selbst kennen Ihr Zeitmanagement am besten und wissen wie viel Zeit Sie in der Woche für Sport und Entspannung zu Verfügung haben. Danach richten sich nämlich Ihre realistischen Ziele. Haben Sie sich bisher noch nicht wirklich mit Bewegung als Ausgleich beschäftigt, dann möchte ich Ihnen einen Überblick darüber geben, was aus gesundheitlicher Sicht sinnvoll wäre.

Um die Gesundheit zu fördern und aufrechtzuerhalten

• 2 Trainingseinheiten pro Woche mit einer Dauer von 60 min oder

• 4 Trainingseinheiten pro Woche mit einer Dauer von 30 min

Für einen zusätzlichen und weiterreichenden gesundheitlichen Nutzen

• 3 Trainingseinheiten pro Woche mit einer Dauer von 60 min oder

• 4 Trainingseinheiten pro Woche mit einer Dauer von 45 min

Welche Inhalte in einer Trainingseinheit vorkommen sollten, das erkläre ich Ihnen im nächsten Punkt.

2. Trainingsinhalte für mehr gesundheitliches Wohlbefinden

Überlegen Sie als erstes, welche Bewegung Sie gerne machen. Diese Sportart/Bewegung versuchen Sie dann 2x pro Woche auszuüben.

Eine weitere Einheit planen Sie ein, um ein gezieltes Training zu absolvieren. Diese Einheit sollte schwerpunktmäßig auf Kraft, Beweglichkeit und Entspannung abzielen. Kommt bei Ihrer Lieblingsbewegung die Sie 2x pro Woche ausüben die Ausdauer zu kurz, dann sollten Sie noch eine zusätzliche Ausdauereinheit pro Woche einplanen.

Sind Sie auf der Suche nach verschiedenen Trainingsinhalten, dann besuchen Sie einfach meinen YouTube Kanal und beginnen gleich mit Ihrem Training.

Hier finden Sie einen kleinen Vorgeschmack:

3. Planung der Trainingseinheiten

Tragen Sie Ihre Trainingseinheiten am Anfang der Woche in ihren Kalender ein, so wie Sie das auch bei anderen Terminen tun. Gerade am Anfang unterstützt das Ihre Trainingsregelmäßigkeit sehr, weil Sie dadurch weniger in Versuchung kommen, den Trainingstermin ausfallen zu lassen.

WICHTIG: Um Ihr Gesundheitsziel zu erreichen, brauchen Sie unbedingt regelmäßige Trainingseinheiten über einen längeren Zeitraum.

Ihr Gesundheitsziel pro Monat könnte folgend aussehen:

z.B.:

8 Ausdauereinheiten pro Monat

4 Krafteinheiten pro Monat

4 Entspannungseinheiten pro Monat

1 kg abnehmen pro Monat

Sie schreiben einfach zu Ihren monatlichen Businesszielen ihre Gesundheitsziele dazu. Sie sollten ganz klar und konkret sein, damit sie überprüfbar sind.

Eines Ihrer Ziele ist abzunehmen, dann besuchen Sie meinen topcoachingblog.at und holen Sie sich dort immer die neuesten Informationen zum Thema Wohlfühlgewicht.

4. Kontrolle der Gesundheitsziele

Am letzten Tag im Monat kontrollieren Sie ihre Gesundheitsziele. Konnten Sie die Ziele nicht erreichen, dann überlegen Sie warum nicht?

Lernen Sie aus Ihren Fehlern und machen Sie es im nächsten Monat besser.

Fazit:

Ihr Business Jahr 2017 wird nur dann so richtig erfolgreich werden, wenn Sie leistungsfähig und gesund über das gesamte Jahr bleiben.