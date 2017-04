Royal grüner Anzug mit einem alten Bekannten – die farbigen Strümpfe

Bei allen bei den sich in der Frühjahrsmüdigkeit auch eine gewisse Modemüdigkeit eingeschlichen hat und die sich auf die Suche nach einem Rezept begeben haben, sind hier genau richtig. Obwohl in beinahe allen Schaufenstern die neueste Frühjahrs-Kollektion zu sehen ist, sind noch einige im Winterschlafmodus und können sich von gleichnamiger Kleidung auch kaum trennen. Wer dennoch den Weg nach draußen wagen möchte, kann mehr Mut zur Farbe aufbringen und diese in seine Frühlingsgarderobe integrieren.

Farbe bekennen

Farbe ist das wichtigste Stichwort für den Frühling auf den Laufstegen dieser Welt. Ob Fashionbegeisterte, Trendsetter oder einfach nur Geschäftsmänner, diesem Trend kann jeder nachgehen oder auch dagegen schwimmen. Nicht immer müssen Trends gefolgt und befolgt werden. Oft haben eigene Kreationen das gewisse etwas und es kommt lediglich auf die Kombination an. Die passenden Kleidungsstücke für einen Frühlings-Business Look findet man meistens schon im eigenen Kleiderschrank oder verlinkt unter meinem Bild. Bei jedem Anzug kommt es auf das Styling an. Durch gewisse Accessoires kann er gewagt und auffällig wirken, durch andere eher ruhig und zurück haltend.

Mut, Selbstbewusstsein und Farbe

Das Model auf dem Bild konnte sich von seinen Kollegen schon einiges anhören: Herr Direktor, Vorstandsvorsitzender, Vorstandschef, etc. viele dieser Aussagen waren keine Seltenheit, herausgestellt hat sich, dass diese gerne gewusst hätten wo sie den Look shoppen können und richtig kombinieren. Leider konnten sie es nicht besser als durch überhebliche Sprüche kommunizieren. Nicht immer muss mit dem Strom geschwommen werden, sondern manchmal auch dagegen. Mut, Selbstbewusstsein und Farbe lauten die richtigen Schlagworte.

Kombination aus verschiedenen Stilrichtungen – gefragter denn je.

Statt klassischen Schuhen und Socken werden hier durch die Frühlingsfarben Akzente gesetzt. Kombiniert mit einem

klassischen Hemd und Anzug, sowie einem passenden Einstecktuch ist dieser Look perfekt für das Büro oder auch für diverse Außendiensttermine. Bei milderen Temperaturen wird kein dicker Baumwollanzug getragen, sondern helle und aufdringliche Farben. Täglich sehen wir wie Designer den Schnittpunkt zwischen Mode und Arbeitsalltag regelrecht zelebrieren und durch bestimmte Farbakzente einem konservativen Outfit das gewisse Etwas, sowie eine moderne Note verleihen. Zu diesem Outfit müssen nicht unbedingt klassische Aktentaschen getragen werden, wesentlich passender sind Rucksäcke die genug Stauraum bieten und einen modischen Touch geben, wie es uns die Prada und Louis Vuitton Models zeigen. Vor einigen Jahren schien dieser Trend noch undenkbar zu sein, doch heute ist die Kombination aus verschiedenen Stilrichtungen und Materialien gefragter denn je.

Obwohl klassische Looks in schwarz eine zeitlose Variante sind, können besonders Modebewusste in diesem Jahr mit hellen, Grün-, Grau- und Beigetönen ein gewisses Fingerspitzengefühl zeigen.

