Reflexion für Unternehmen: Sechs ehrliche Fragen an sich selbst

Unternehmerinnen und Unternehmer sind sehr beschäftigte Leute und brauchen gute Tanzschuhe. Sie tanzen täglich auf den unterschiedlichsten Hochzeiten, benötigen schnell Antworten, müssen zielstrebig entscheiden und viele Prozesse unter Kontrolle halten. Das ist wirklich ein anstrengender Job, aber das muss ich Ihnen sicherlich nicht sagen. Wie alle Menschen sind wir da für ein wenig Routine dankbar. Wir haben sichere Strukturen, in denen wir täglich gewohnt handeln. Das sind Prozesse, die sich bewährt haben, die in der Vergangenheit für uns funktioniert haben und unserem Alltag Sicherheit geben. Heute heißt es „Reflexion für Unternehmen“: Damit fordere ich Sie auf, die nächste Zeit in sich zu gehen und alles in Ihrem Arbeitsumfeld mit kindlichen, frischen Augen zu betrachten. Überlegen Sie, ob wirklich alles noch so viel Sinn macht wie noch vor einiger Zeit.

Beobachten Sie den Markt regelmäßig?

Schauen Sie sich regelmäßig um? Recherchieren Sie online? Fragen Sie Freunde? Eventuell gibt es Mitbewerber, die ein ähnliches Unternehmenskonzept oder Produkt wie Sie führen. Es kann auch sein, dass Ihre gute Arbeitsweise neue Unternehmen inspiriert hat ähnliche Wege zu gehen. In diesem Fall werden Sie imitiert. Anderswo kann es genau so passieren, dass Grundzüge Ihres Geschäftes benutzt werden, um etwas völlig Neues und vielleicht Innovativeres zu entwickeln und auf dem Markt zu bringen. Eventuell gibt es Konkurrenz, die genau das Gleiche wie Sie anbietet, das Ganze aber mit einer offensiveren und frischeren Perspektive? Durch die Globalisierung wachsen Märkte näher zusammen, die oben genannten Punkte können ebenso für angrenzende Länder gelten. Reflexion für Unternehmen bedeutet aktiv zu recherchieren, welche Änderungen sich am Markt ereignen, damit Sie Ihre Relevanz und Ihre Attraktivität für Ihre Kunden nicht verlieren.

Wie oft reflektieren Sie Produkte und Strukturen im Unternehmen?

Machen Sie Ihren Job schon etwas länger? Wie flexibel reagiert Ihr Service auf Märkte und Bedürfnisse? Haben Sie sich in letzter Zeit schon mal aktiv damit beschäftigt, wie begehrt das, was Sie tun, noch ist? Gerade jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, der neuen Medien und der Globalisierung können Veränderung rasend schnell passieren. Menschen konsumieren anders als noch vor fünf Jahren. Entscheidungen werden impulsiver gefällt und Produkte und Dienstleistungen werden aus neuen Perspektiven beurteilt. In der Reflexion für Ihr Unternehmen sollten Sie also versuchen globale Strömungen, politische und soziale Umbrüche und Konsumverhalten abzugleichen. Genau so ist es aber mit Ihrer täglichen Arbeit: Tragen Sie Ihre Zeiten immer noch mühsam in Tabellen ein, die Sie am Ende des Monats in langen Stunden wieder weiter verarbeiten1? Eventuell gibt es schon längst ein Tool, dass Ihnen Prozesse im Unternehmen, die jetzt noch umständlich sind, vereinfachen kann.

Customer Experience und Branding?

Vielleicht sind Sie schon ein wenig in sich gegangen und haben überlegt, wie begeistert Ihre Kunden noch von Ihrem Unternehmen und Ihrem Service sind. Die nächste Frage, die ich Ihnen in Ihrer Reflexion für Ihr Unternehmen stelle ist: Wie können Sie Ihre Kunden noch mehr begeistern und ein nachhaltiges, positives Erlebnis schaffen? Zuerst sollten Sie wissen, wie Ihre absolute Alleinstellung ist, welche Versprechen Sie Ihren Kunden geben und welche Werte Ihr Unternehmen eigentlich hat. Betrachten Sie retrospektiv, wie spürbar und sichtbar diese Dinge in der Vergangenheit waren. Ob Ihre Medien – egal ob online, im Print oder in anderen Medien – dies konistent vermittelt haben. Wurden diese Botschaften professionell umgesetzt und wurden die Erlebenisse, die Ihre Kunden mit Ihnen und Ihrem Geschäft hatten auch ab und zu überprüft und hinterfragt? Kunden kommen mit uns an vielen Punkten in Berührung. Clevere Unternehmer und Unternehmerinnen sollten also immer prüfen wie ihre Kundinnen und Kunden diese Berührungspunkte erleben und wie effizient sie für das Geschäft funktionieren.

Kann ihr Unternehmen flexibel wachsen?

Aufbauend auf den vorherigen Fragen stellt sich nun die Frage, ob Ihr Unternehmen Wachstumspotential hat. Funktioniert Ihr Geschäft nur im regionalen oder im nationalen Raum? Wäre es möglich, dass Sie sinnvolle Kooperationen mit anderen Ländern schließen könnten? Betrachten Sie Ihr Branding und Ihre Kundenerlebnisse: Funktionieren diese genau so in anderen Ländern, oder sind Ihre Unternehmenswerte tatsächlich an Ihre Region gebunden? Und wenn ja: Sind Ihre Prozesse wie Projektmanagement und Kommunikation intern so optimiert, dass Sie einfach neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter integrieren können?

Wie groß ist Ihre Reichweite?

Wer kennt Sie eigentlich? Ihre Stammkunden? Menschen, die Sie aktiv weiterempfehlen? Wie funktioniert Ihre Kundenakquise? Verlassen Sie sich rein auf Vertrieb und Empfehlung? Smarte Unternehmerinnen und Unternehmer machen sich eine Roadmap über Ihre Berührungspunkte, an denen potentielle Neukundschaft mit ihnen in Berührung kommt. So generieren wir „Lead“. Das bedeutet, wir schaffen Möglichkeiten, damit nicht nur Zielgruppen, sondern auch deren soziales Umfeld unsere Kunden werden können. Durch eine größere Reichweite in der Kommunikation finden wir aber nicht nur neue Kunden, wir bekommen Chancen für Kooperationen, Feedback und ein Standing als eine feste Konstante im Leben anderer Menschen. Reichweite erzielen Sie durch gute Medienpflege, Werbung, Aktionen und Networking.

Reflexion für Unternehmen: Wie oft trauen Sie sich aus Ihrer Komfortzone?

Jetzt denken Sie sich ganz sicherlich. Puh, what?! Das klingt aber alles ganz schön anstrengend. Ich kenn mich nur halb aus und hab eigentlich überhaupt keine Zeit, tschüss. Aus diesem Grund fordere ich Sie heraus sich regelmäßig aus Ihrer Komfortzone zu trauen. Seien Sie nicht nur kritisch mit Ihrem Umfeld, sondern mit sich selber. Wie eingesessen sind Sie oder wie offen dafür Neues zu lernen sind Sie? Recherchieren Sie über Dinge, die Sie noch nicht kennen? Versuchen sie manchmal parallele Lösungsmöglichkeiten für Probleme? Wie gut sind Sie im Outsourcing von Dingen, die Sie tun müssten, aber nicht alleine bewerkstelligen möchten oder können? Gestehen Sie sich manchmal ein, dass Ihnen gerade Kompetenzen für eine Umsetzung fehlen?

In der Reflexion für Unternehmen steht eine Sache ganz groß an der Front: Wir alle sind Menschen, die nicht fehlerlos sind. Manchmal sind wir erfolgreicher, ein ander mal erfolgloser. Nehmen Sie sich die Zeit zum Arbeiten, aber auch zum Durchatmen und Glücklichsein. Versuchen Sie als Mensch und als Unternehmer oder Unternehmerin mit den Aufgaben, dem Anspruch und der Zeit zu wachsen. Seien Sie kritisch und seien Sie realistisch.