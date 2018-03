Primark, Calvin Klein oder doch tailor made?

Hochwertige Kleidung – wie erkenne ich diese überhaupt? Sehen es andere? Nichts ist schlimmer als ein schlecht sitzendes Sakko oder eine zu lange Hose. Hier sollte man sich den Weg in die Schneiderei nicht aufsparen.

Gute Verarbeitung, das A und O

Ein gutes Kleidungsstück sollte immer gut verarbeitet sein. Hier lohnt sich der Blick auf die Nähte. Saubere Nähte sind gerade, weisen keine Fransen auf und sind schön abgesteppt. Vor allem bei dehnbaren Teilen sollte man den Fadenlauf kontrollieren. Fadenlauf? Der Fadenlauf ist die Richtung in der ein Schnittteil zugeschnitten werden muss, sodass es sich beim Gebrauch nicht verdehnt oder verzieht. Jeder kennt die Billig-Shirts, bei denen sich nach einigen Malen waschen die Seitennaht verzieht.

Muster und Textur

Bei Mustern an Kleidungsstücken, karierte Hemden oder Blusen beispielsweise, sollte sich das Muster im Verlauf wiederholen. Das Muster muss an den Nähten weiterlaufen. Versetzte Muster deuten auf schlechte Qualität hin. Bei Samtstoffen oder texturierten Oberflächen muss der Faserflor bei jedem Schnittteil in dieselbe Richtung zeigen. Kontrolle: Einfach mit der Handfläche über die Oberfläche streichen, hier muss immer die gleiche Richtung zu spüren sein.

Hochwertige Materialien

Am Etikett erkennt man aus welchem Material das Kleidungsstück besteht. Kleidung aus Chemiefaser wie zum Beispiel Polyester, Acetat oder Polyamid fühlt sich immer sehr unangenehm an, oft starr wie Plastik. Am wohlsten fühlt man sich einfach in Naturmaterialien oder Mischungen. Bei Wolle sollte man immer sehr vorsichtig sein, Gefahr von Pilling Bildung. Wolle darf vor allem nicht kratzen. Daher sollte man auf reine Schurwolle setzen, oder Mohair und Kaschmir.

Auch die kleinen Dinge im Leben

Abchecken sollte man auch das Zubehör. Wie fühlen sich die Knöpfe an, sind sie gut angenäht oder hängen Fädchen weg an denen man anreist und der Knopf kullert den Boden hinunter. Auf Ersatzknöpfe achten! Lassen sich die Reißverschlüsse gut schließen oder klemmt es irgendwo? Bei teuren Teilen lieber mal genau hinsehen und das Material anfassen. Auch an den Knopflöchern erkennt man die Qualität eines Kleidungsstückes sehr schnell. Hier muss sauber gearbeitet sein und keine Fransen dürfen herausstehen. Die Knöpfe müssen gut durch das Knopfloch durchpassen aber nicht durchrutschen.

Gutes Tragegefühl

Kleidung sieht schrecklich aus wenn sie zu groß aber auch zu klein getragen wird. Für die perfekte Passform ist vor allem die Schulternaht und der Ärmel entscheidend. Der Ärmel darf nicht zu weit innen oder außen angesetzt sein, sodass es die Schultern verschmälert oder verbreitert. Falten sind unerwünscht. Auch bei der Anprobe sollte man sich bewegen und fühlen ob es irgendwo klemmt oder spannt. Mit Hosen oder Röcken auch sitzen probieren.