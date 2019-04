Ein Fältchen hier, ein Speckröllchen dort, und schon fühlt man sich unwohl. Power Dressing kann unsere Persönlichkeit stärken. Finde deinen eigenen Stil und werde dir bewusst was dir steht und passt. Ein individuelles und persönliches Outfit verleiht Authentizität und Selbstvertrauen.

„Man kann nicht nicht kommunizieren“

Ja, ich muss wieder auf das Zitat von Paul Watzlawick zurückgreifen, denn auch mit der Kleidung ist es so. Kleidung oder ein bestimmtes Outfit sendet immer eine gewisse Botschaft aus. Kleidung ist der erste optische Eindruck. Nutzt man die Kraft der Kleidung, fühlt man sich gestärkt und strahlt dies auch aus. Es reicht nicht aus, dass man gut ist, man sollte dies auch sehen können.

Wie wichtig sind Outfits?

Kleidung ist wie eine zweite Haut des Menschen. Die Kraft eines Power Outfits kann auch einen noch so miesen Tag retten. Je mehr man sich mit Kleidung beschäftigt, umso mehr wird man seinen eigenen Stil entwickeln und sehen, was einem passt und auch was nicht. Umso authentischer wirkt der eigene Stil. Dazu gehört aber natürlich auch, dass man sich so akzeptiert wie man ist, auch mit allen Makeln. Es gilt, Stärken betonen, Schwächen in den Hintergrund bringen.

Eine Stimmungssache

Meist lässt man sich bei der Wahl des Outfits von seiner Stimmung leiten. Bei der Farbenwahl, beziehungsweise mit Signalfarben sollte man hier aber ein bisschen aufpassen, denn das kann im Büro auch in die Hose gehen.

Wie nun zum Power Outfit?

Um das Beste aus einem Outfit rauszuholen, sollte man ein paar Dinge beachten. Am wichtigsten ist, dass man sich in einem Outfit vor allem wohl fühlt. Denn sonst sieht alles sehr verkleidet aus. Zudem ist das Gefühl von Sicherheit sehr wichtig. Die Farbe und der Schnitt haben die Aufgabe, die Person gut aussehen zu lassen. Auch das Material kann falsch gewählt werden. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Beweglichkeit. Man sollte sich in der Kleidung gut bewegen können, nichts sollte verrutschen oder zupfen. Ständiges herumzupfen kann mit der Zeit nerven.

Accessoires

Für ein Power Outfit kann es auch mal mehr sein. Denn es geht hier ja um den persönlichen Stil, der das Outfit ausmacht. Eine Tasche in einer auffälligen Farbe, breite Armbänder oder große Anhänger bei Ketten. Es lohnt sich, hier einfach mal etwas mehr aufzutragen.

Farben im Power Outfit

Farben, wie wir ja mittlerweile wissen, haben eine enorme Kraft und Wirkung. Farben bringen Botschaften rüber. Knallfarben lassen gewissen Persönlichkeiten strahlen, weil sie sehr auffällig sind. Schwarz ist immer noch die machtvollste Farbe. Schwarz steht einerseits für Distanziertheit aber auch für Überlegenheit.