Perfekter Business Look für unterwegs

Für Frauen ist es nicht so einfach eine ganze Woche in einen Koffer zu packen. Geschickt kombinieren ist gefragt. Koffer packen gehört auch schon für viele Frauen zum Berufsalltag. Viele Termine stehen an, möglicherweise in verschiedenen Städten. Berufliche Mobilität ist zwar karrierefördernd, sorgt aber für Stress im Alltag.

Die Reise gedanklich durchplanen

Je nach Reiseziel und Terminen ist es hilfreich die Reise durchzudenken. Das erleichtert das Koffer packen und ermöglicht eine ungefähre Auswahl der Outfits und der Auswahl der Schuhe und Taschen.

Der perfekte Business Look für unterwegs

Wer beruflich unterwegs ist sollte die Kunst des Kombinierens beherrschen. Denn mit nur ein paar Teilen lassen sich ein paar schöne Outfits zusammenstellen. In einem Koffer einer Frau darf das kleine Schwarze auf keinen Fall fehlen. Ein perfekt sitzender schwarzer Blazer sollte auch unbedingt mit auf die Reise. Je nachdem ob man lieber Röcke oder Hosen trägt können 2-3 Kostüme nicht schaden. Diese lassen sich auch gut untereinander oder mit Strickteilen kombinieren.

Basicteile zum Auflockern

Ein paar Basicteile wie klassische weiße Blusen, aber auch eine modische oder verspielte weiße oder cremefärbige Bluse können oft ganz hilfreich sein, um sich einem bestimmten Termin anzupassen. Eine passende Jeans oder eine Stoffhose lässt sich auch perfekt für einen Business Look einsetzen.

Richtiges Material

Damit die Kleidung im Koffer nicht zu sehr leidet, ist ein kleines Prozentanteil an Polyster oder Elasthan im Gewebe vom Vorteil. Um Knitter generell zu vermeiden, die Teile am besten nach dem Einchecken gleich auf den Bügel hängen. Oft ist auch das richtige Packen das Geheimnis. Tücher beispielsweise kann man auf leere Papierrollen wickeln. Damit die Rollen nicht einknicken, eignen sich Socken zum Ausstopfen. Generell bekommt man mehr in den Koffer, wenn man Shirts, Hosen usw. rollt, anstatt zusammen zu legen.

Schuhe auspolstern

Schuhe brauchen ohne Frage eine Menge Platz im Koffer. Jeder Platz muss also gut genutzt werden. Socken am besten in die Schuhe stopfen. So wird der Platz nicht verschwendet und die Schuhe wie Pumps oder Lederstiefel werden vom Inhalt des Koffers nicht zerdrückt und vor allem behalten teure Lederschuhe ihre Form.

Ein kleines bisschen Zuhause

Frauen mögen es gerne gemütlich. Wer sich zu Hause gerne auch wenn ein Hotel immer Shampoos bereitstellt, hilft es sein eigenes mitzunehmen. Ein Buch aus der heimischen Buchsammlung sorgt für eine vertraute Stimmung. Musik aus der eigenen Playlist.

Tipps und Tricks

Welche Frau kennt es nicht. Schmuck im Koffer…Ketten wieder entwirren kostet Zeit und Nerven. Dies lässt sich vermeiden, indem man Ketten oder Armbänder durch einen Strohhalm zieht. Kleinkram zusammenhalten. Ringe, Haarnadeln usw. verlieren sich leicht im großen Koffer. Kleine Boxen eignen sich gut um die Kleinteile gut zu ordnen. Wenn es im Hotel schnell gehen muss und das Auschecken sehr hastig wird, das Glätteisen aber noch heiß ist, empfiehlt sich ein Topflappen, um es einzuwickeln und Haargummis um es zusammenzuhalten.