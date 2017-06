Morgengymnastik für Unternehmer vor Wiens Sehenswürdigkeiten

Sie wollen fit und erfolgreich sein, möchten dafür aber nicht täglich 1 Stunde Sport machen müssen? Dann wäre die Morgensport Challenge genau das Richtige für Sie.

Starten Sie mit mir 10 Tage lang körperlich und mental fit in den Tag. Damit es nicht langweilig wird, werde ich Sie immer von einer anderen Sehenswürdigkeit in Wien begrüßen und mit Ihnen Morgensport Übungen machen. Steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit für einen max. Zeitaufwand von 10 Minuten. Sind Sie daran interessiert, dann schauen Sie sich das Video an.

Der Druck in der Unternehmens Branche steigt

100%tige Leistungsfähigkeit wird gewünscht um kreativ, innovativ und konkurrenzfähig zu bleiben. Am besten Sie sind nie krank und für das Unternehmen 7 Tage pro Woche verfügbar. Wie gehen Sie mit dem ständig wachsenden Druck um? Stecken Sie das einfach so weg und nehmen sich entspannt Auszeiten auch wenn es gerade sehr viel zu tun gibt?

Oder fühlen Sie sich täglich gestresst, schlafen schlecht, habe in letzter Zeit zugenommen und fühlen sie so gar nicht mehr wohl in Ihrem Körper. Außerdem leidet mittlerweile auch schon Ihr Privatleben unter dieser beruflichen Anspannung.

Sie würde gerne endlich mehr und regelmäßig Sport machen

Sie haben es sich schon öfter vorgenommen, endlich regelmäßig Sport zu machen um sich fit und leistungsfähiger zu fühlen. Sie schaffen es aber nicht, weil Sie wieder einmal nicht rechtzeitig von der Arbeit nach Hause gekommen sind. Außerdem fühlen Sie sich am Ende des Tages ausgepowert und viel zu müde um jetzt noch eine Stunde Laufen zu gehen oder im Fitnessstudio Gewichte zu stemmen.

Sie gehören wahrscheinlich zu den Menschen, die zu viel wollen und dann nicht in die Umsetzung kommen, weil Sie sich ein zu hohes Ziel gesetzt haben. Haben Sie sich schon einmal überlegt, ein kleineres Ziel zu setzen und das dafür konsequent umsetzen?

Ich biete Ihnen eine kostenlose Möglichkeit an mit mir gemeinsam den ersten Schritt zu gehen. Alles was Sie dafür tun müssen, ist sich hier für die Morgensport Challenge anzumelden.

Was ist die Morgensport Challenge?

Ein kostenloser E-Mail – Kurs. Wenn Sie sich dafür anmelden, bekommen Sie 10 Tage lang, frühmorgens ein E-Mail von mir mit einem Link zum Morgensport Video. Jeden Tag werde ich vor einer anderen spektakulären Location in Wien stehen und mit Ihnen Morgensport Übungen machen. Sie machen einfach mit und nach max. 10 min sind Sie körperlich und mental fit für den Tag.

Stellen Sie sich vor:

Sie besuchen mit mir die Top-Sehenswürdigkeiten in Wien und machen davor Morgengymnastik. Sie stehen dabei, aber gemütlich in Ihrem Wohnzimmer und machen einfach mit und genießen den großartigen Hintergrund und die herrliche Morgenstimmung.

Sie starten nicht nur körperlich, sondern auch mental fit in den Tag. Ich zeige Ihnen z.B. wie Sie den Stresspegel senken und Ihren Testosteronspiegel anheben, mit einer einfachen Übung. Dadurch sind Sie mutiger und überzeugender in Verkaufsgesprächen bzw. Präsentationen.

Sie machen max. 10 Minuten Fitness gleich in der Früh und beginnen dadurch motivierter und besser gelaunt Ihren Arbeitstag.

Sie entdecken durch die Morgensport Challenge eine neue Möglichkeit, wie Sie fit und ausgeglichen in den Tag starten können.

Gehen Sie den ersten Schritt und nehmen Sie die Chance der kostenlosen Morgensport Challenge an. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie damit ein Stück fitter und leistungsfähiger machen kann.

HIER zur kostenlosen Morgensport Challenge anmelden.