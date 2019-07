…hot hot summer

36 Grad und es wird noch heißer?! Ja, zugegeben, wir alle haben hart auf den Sommer gewartet. Nun ist er endlich da, mit all seinen schweißtreibenden Sonnenstunden und steigenden Temperaturen. Doch wie geht man denn mit dem Dresscode bei gefühlten 40 Grad um? Nicht jeder kann sich über eine Klimaanlage im Büro erfreuen. Also schwitzen bei 34 Grad??

Vorneweg gilt…

Luftdurchlässige Materialien aus natürlichen Fasern wie Baumwolle, Leinen-Mischungen oder Cool Wool machen heiße Tage im Büro erträglicher. Reines Leinen knittert sehr stark, deshalb ist es für einen professionellen Look eher nicht zum Empfehlen. Hilfreich kann auch sein, immer ein Hemd oder eine Bluse zum Wechseln in der Aktentasche zu haben.

Prinzipiell gilt trotz Hitze für Männer die Faustregel: keine Kurzarmhemden zum Business Anzug. Und noch schlimmer wäre, Kurzarmhemd mit einer Krawatte zu kombinieren. Kurzarmhemden bitte nur in der Freizeit tragen, oder in Berufen, in denen keine Anzüge gefordert werden.

Manieren trotz Hitze

Bei hohen Temperaturen wird das Sakko durch das Hemd geschützt. Durchgeschwitzte Hemden werden gewaschen. Sakkos können nur in die Reinigung gebracht werden. In Meetings dürfen Sakkos nicht unbedingt abgelegt werden. Ob das Sakko abgelegt werden darf, gibt entweder der Gastgeber oder der Ranghöchste vor. Eine Krawatte zu lockern ist ein absolutes No go.

Bitte trotzdem bedeckt

Trotz Hitze sollten sich Frauen dennoch bedeckt zeigen. Keine freizügigen Kleider und Röcke bitte. Denn das kann in Jobs in denen es um Geld, Verantwortung und Öffentlichkeitsarbeit geht, sehr schnell unprofessionell wirken. Sowohl in kleinen Firmen als auch in großen Konzernen. Will man auf Nummer Sicher gehen, ist eine Saumlänge, die das Knie umspielt perfekt. Hohe Temperaturen sind keine Einladung für leichte Kleidung. Bei den Schuhen gilt ebenso, lieber bedeckt lassen, also auch keine Peeptoes, wenn es unpassend wirkt.

Doch ein bisschen Casual

Manche Unternehmen erlauben ihren Mitarbeitern im Hochsommer bei extremster Hitze eine etwas gelockerten Dresscode. Statt sehr formeller Kleidung ist ein etwas gelockerter Business Casual Look erlaubt. Anzüge dürfen hier aus lockeren Materialien gefertigt sein und auch in sommerlicheren Farben ausfallen. Jeans oder kurze Hosen sind aber dennoch verboten.

Frauen haben hier zugegeben mehr Freiheiten. Eine schwarze luftige Culotte und dazu eine schöne Seidenbluse in sommerlicher Farbe, mit Pumps, und fertig ist das lockere Business Outfit. Dünne und helle Etuikleider mit langem Blazer eignen sich auch sehr gut. Wenn der Anlass nicht zu formell ist, darf auf Strümpfe ruhig mal verzichtet werden.

Hitze im Büro

Im engen Büro mit stickiger Luft und fehlender Klimaanlage sollten alle unbedingt drauf achten, ausreichend Wasser zu trinken. Auch mit der richtigen Ernährung kann man seinem Körper bei hohen Temperaturen etwas Gutes tun. Frische Salate oder viel Obst und keine zu deftigen Speisen können den Alltag erleichtern. Natürlich darf ein Eis zur Abkühlung zwischendurch nie fehlen.