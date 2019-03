Handgemachte Unikate für vier Pfoten

Der neue Kollege stinkt ein bisschen? Auf Arbeit hat er auch nicht so wirklich Bock und Anweisungen befolgt er schon gar nicht, ohne ein Leckererchen? Die Fellnase mit ins Büro? Das ist heute keine Seltenheit mehr. Auch mein kleiner vierbeiniger Kollege Jimmy ist aus meinem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Wandelnde gute Laune auf vier Pfoten, wer kann hier nein sagen?

Knutschkugel Alarm am Arbeitsplatz

Sind Hunde die besseren Kollegen? Die Tierklinik Banfield in Portland hat erwiesen, dass Hunde am Arbeitsplatz die Arbeitsmoral steigern und auch das Stresslevel sinken lassen. Natürlich muss dies mit dem jeweiligen Arbeitsgeber besprochen werden, denn nicht jeder duldet einen vierbeinigen Gefährten am Arbeitsplatz. Auch mit den Arbeitskollegen sollte dies besprochen werden, um Konflikte zu vermeiden. Auch auf Allergiker muss Rücksicht genommen werden.

Gesundheitsfaktor Hund

Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, Hunde tragen sehr viel positives zur Work-Life- Balance bei. Das Glück auf vier Pfoten J Hunde zwingen uns zwischendurch an die frische Luft zu gehen. Sie sind für uns auch in stressigen Situationen da und lenken uns ein wenig von der harten Realität ab. Menschen die Hunde streicheln, schütten das Hormon Oxytocin aus. Dieses ist für Zusammenhalt zuständig. Der menschliche Körper wird vom Stresszustand in einen vollkommen gelassenen Zustand versetzt.

Auch Hunde profitieren

Nicht nur für uns Menschen hat es den tierischen Vorteil wenn der Hund mit in die Arbeit darf, auch für den Wauzi ist es natürlich viel schöner, wenn er nicht einige Stunden alleine zu Hause verbringen muss, sondern in Gesellschaft ist. Die Umgebung im Büro sollte aber auf jeden Fall hundefreundlich gestaltet werden. Das eigene Körbchen oder eine Decke sollten als Rückzugsort auf jeden Fall vorhanden sein. Frisches Wasser und Nahrung zu den gewohnten Zeiten dürfen nicht vergessen werden. Hündchen muss auch mal raus. Eine Gassirunde in der Mittagspause muss hier also schon mal drinnen sein. Ein längerer Spaziergang vor Arbeitsbeginn kann auch nicht schaden.

Schwanz wedelnd schick ins Büro

Selbstverständlich darf es auch an Hündchens schickem Outfit fürs Büro nicht fehlen. Eine fesche Fellnase bereitet doch doppelt so viel Freude. Da ich persönlich es liebe meinen Cavalier King Charles Spaniel Rüden Jimmy schick auszustatten, habe ich es mir erstmal zu einem do it yourself Projekt gemacht. Denn eins stand fest, nähen kann ich, und Hundes Accessoires werden nicht anders hergestellt als Menschenkleidung. Somit bestellte ich erstmals wie wahnsinnig Materialien für Hundehalsbänder, Leinen, Brustgeschirre usw.

Handgemachte und individualisierte Hunde Accessoires

Also probierte ich erstmal viele verschiedene Varianten aus. Halsbänder mit Gurtband und Namen eingestickt, Halsbänder mit Zierband mit allen möglichen Mustern, die man sich nur erträumen kann, Halsbänder mit Polsterung, Halsbänder mit Leder, Halsbänder mit Mascherl, Halsbänder mit Tüchlein. Ja, der Phantasie, der Farbauswahl und den Motiven sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Natürlich ist auch die Art des Verschlusses wählbar. Steckverschluss aus Plastik, aus Metall in Silber, Gold oder Rosegold, Schnallen Verschluss oder auch Karabiner Haken.

Das perfekte Duo

Wer kein 0 8 15 Halsband oder Brustgeschirr will, setzt auf eine individuelles Unikat. Um auch in der Gassirunde einen perfekten Auftritt hinzulegen, gibt’s es zu jedem Hundehalsband die passende Leine dazu. Frauchen und Herrchen, die ihren Hund besonders lieben, haben die Möglichkeit eine Armband oder ein Haarband im gleichen Stil zu tragen. Denn mal ehrlich, wir lieben unseren Hund über alles, nicht wahr?