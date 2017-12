Homeoffice: Gammellook oder doch Calvin Klein?

Mal ehrlich – Homeoffice, wer liebt es nicht?! Kein hektisches Frühstück um zeitnah auf dem Haus zu kommen, und dem nervenaufreibenden Stau entgehen. Berufliches und Privates zu trennen ist schon lange nicht mehr in. Das Arbeiten von zu Hause aus wird immer beliebter. Egal ob selbstständig oder angestellt, Arbeit, Haushalt und Familie lässt sich gut unter einen Hut bringen.

Grenzen setzen

Ablenkung findet man im eigenen Heim genug. Lohnt es sich überhaupt den Morgenmantel auszuziehen und sich in Schale zu werfen? Ist es überhaupt notwendig, denn Telefonate kann man auch ohne Krawatte führen. Doch ein Video-Conference-Call kann auch mal überraschend kommen. Müssen es die 499€ Anzugschuhe mit Ledersohle sein? Im Pyjama und in flauschigen Latschen verhandelt es sich schlecht. Die Stimme bekommt auch durch Kleidung einen professionelleren Klang.

Kleidung wie im Büro

Wer Morgends in die Arbeit fährt, trägt meistens ein Business Outfit. Es mag wirklich verlockend sein, im Schlafanzug vor dem Fernseher zu arbeiten. Aber es sieht doch niemand. Falsch, ich selber sehe mich! Sich so zu kleiden, als würde man in die Arbeit gehen, obwohl das Büro in den eigenen vier Wänden bleibt, hat eine psychologische Wirkung. Wir schalten auf den Arbeitsmodus um und kommen in die Gänge. Wer möchte schon ungepflegt und unattraktiv zur Arbeit gehen? Mit der Kleidung kommt auch die Arbeitsmoral. Im ersten Moment nehmen wir das vielleicht nicht wahr, aber Kleidung beeinflusst uns unterbewusst.

Schuhe in der Arbeitszeit

Unterschätzen wir die Macht der Schuhe nicht. Man sollte stets auch seine Büro Schuhe tragen. Schuhe vermitteln während dem Sitzen, Stehen oder Gehen das Gefühl, dass man im Büro tätig ist. Das Tragen der Schuhe vermittelt uns, dass jetzt gerade aktive Arbeitszeit statt findet. Dazu zieht man die Schuhe einfach an wenn die Arbeitszeit beginnt und wechselt wieder in die bequemen Latschen, wenn der offizielle Arbeitstag vorbei ist.

Professionalität ist gefragt

Einem selbst gegenüber ist es notwendig sich auch im Hommeoffice zu stylen. Es könnte ja stets passieren, dass man einen Termin wahrnehmen muss. Natürlich darf es auch mal die Jeans und der schicke Strickpulli mit einem Hemd drunter sein. Rasur und Haarstyling sollten genauso sein, wie man auch Morgens zur Arbeit gehen würde. Im Fall der Fälle lässt sich die Jeans schnell gegen eine Anzughose tauschen.

Immer mindestens ein geschäftstaugliches Teil

Es kann auch ganz hilfreich sein, wenn man sich immer mindestens ein Businessteil anzieht. Es muss ja nicht immer der komplette Look sein. Ein edles Hemd ist schnell kombiniert mit dem eleganten Anzug. Auch eine Jean kann man gut mit einem Hemd und einem qualitativ hochwertigen Sakko kombinieren.