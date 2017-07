Fitness Apps können auch Schaden anrichten

Sie wissen nicht, wie sie mit Sport anfangen sollen? Ein Fitness App wird es Ihnen schon sagen. Noch nie war es so leicht, unabhängig von einem Trainer, einem Fitnessstudio oder Verein, Sport zu betreiben.

Einfach die richtige App für sich finden und dann können Sie schon los legen. Klingt einfach. Ist es auch, Sie müssen es nur regelmäßig tun.

Mittlerweile gibt es hunderte von Fitness- und Sport Apps, die Sie am Weg zu einem fitten Körper unterstützen. Hier bekommen Sie einen guten Überblick über die besten Fitness-Apps für den Start in den Sommer

Warum können Fitness Apps Schaden anrichten?

Wie gut kennen Sie Ihre körperliche Leistungsgrenze?

Gar nicht oder Sie haben sich darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht, dann könnte es passieren, dass Sie „getrieben“ durch die App über Ihre Leistungsfähigkeit hinausgehen. Ein starker Muskelkater könnte die Folge sein, der Sie unbewusst von der nächsten Fitnesseinheit abhält, weil Schmerz die Motivation nicht steigert sondern vermindert. Außerdem passieren leichter Verletzungen, weil der Körper über der Leistungsgrenze nicht mehr schnell genug reagiert.

Tipp: Behalten Sie Ihre körperliche Leistungsgrenze im Blickfeld um schneller ohne Schaden fit zu werden.

Wie viel Fitness Erfahrung bringen Sie mit?

Noch gar keine oder Ihre Fitness Erfahrung ist sehr gering, dann starten Sie bitte unbedingt mit Basic Übungen. Trainieren Sie am besten vor einem Spiegel und achten Sie genau auf die richtige Ausführung bei den Fitnessübungen. Sind Sie sich unsicher, dann buchen Sie für 1-2 Einheiten einen Personal Trainer in einem Fitnessstudio. Er oder Sie sollte Ihnen die richtige Ausführung der Basic-Fitness-Übungen zeigen und Sie bei der Ausführung kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

Führen Sie Fitnessübungen falsch aus, können Sie sich langfristig einem Schaden zufügen.

Tipp: Investieren Sie gezielt in Ihre Gesundheit um Schaden vorzubeugen, der kostet nämlich viel mehr, wenn er einmal da ist.

Der beste Weg um fit zu werden ohne sein Körpergefühl zu verlieren

Wenn Sie kein Leistungssportler sind, dann sollten Sie regelmäßig Bewegung machen um Einseitigkeiten auszugleichen und um Ihr körperliches und mentales Wohlbefinden zu stärken.

Passiert Ihr Ausgleich über eine App der Sie genau folgen ohne auf Ihr eigenes Körpergefühl und Ihre Gedanken zu hören, laufen Sie Gefahr Ihre schützenden Sensoren nicht mehr wahrzunehmen.

Probleme die dadurch entstehen könnten:

Durch ein vermindertes Körpergefühl nehmen Sie Schmerzen verspätet wahr, meistens erst dann, wenn schon ein Schaden entstanden ist.

Laufen Sie mit einer App die Sie permanent motiviert und Informationen über das Training zukommen lässt, können Sie nicht in Ruhe abschalten. Erst in der Ruhe können Sie nämlich wichtige Wahrsignale Ihres Körpers hören.

Der richtige Umgang mit Fitness-Apps

Sie merken, dass eine Fitness-App Sie unglaublich unterstützt regelmäßig Sport zu betreiben. Dann verwenden Sie sie auch. Geben Sie aber nicht Ihre gesamte Verantwortung ab, kein Fitness-App weiß, in welcher Tagesverfassung Sie sich heute befinden.

Fühlen Sie in Ihren Körper hinein, bevor Sie beginnen mit der Fitness-App zu trainieren. Entscheiden Sie dann, welches Programm für Sie heute passend ist. Fühlen Sie auch immer wieder während des Trainings in Ihren Körper hinein, ob das Fitness-, Lauftraining, etc. noch optimal für Sie ist oder ob Sie es besser verändern sollten.

Fazit: Lassen Sie sich von Fitness-Apps unterstützen, behalten Sie aber trotzdem die Kontrolle indem Sie bewusst Ihr Körpergefühl nach Rat fragen.