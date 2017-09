Fairer Kleiderschrank? Wie geht das?

Shoppingstrategie: Fairness-Part 2

Wir haben die letzten Male schon einiges über das Thema gehört und auch besprochen, was man nicht alles verbessern oder ändern könnte. In diesem Blogeintrag dreht sich alles um den „Fairen Kleiderschrank“. Für all jene die noch nicht genug haben, habe ich mir noch ein paar Tipps aus dem Ärmel geschüttelt, um bewusster, sozialer und mit besseren Gewissen einzukaufen.

Sackerl weg!

Ich habe es in meinen früheren Blogeinträgen sicher schon ein paar Mal erwähnt, doch ich finde man kann es nie oft genug sagen. Verzichte auf jedes einzelne Plastiksackerl welches dir in die Hände gedrückt wird, stattessen nimm dir zum Shoppen einen Rucksack oder viele Stofftaschen mit.

Bei meiner letzten Shoppingtour hat das super funktioniert und ich kann es nur jedem empfehlen. Nach dem gelungenen Shoppingtrip fühlt es sich gut, an die Umwelt etwas zu entlasten.

Second-Hand und Flohmarkt

Es gibt mittlerweile unzählige Möglichkeiten fair einzukaufen. Dazu zählen auch Second-Hand Geschäfte oder Flohmärkte. Hier kann man nicht nur persönliche Kontakte pflegen, sondern hilft dabei getragene Sachen, eine zweite Chance zu geben. Das Beste an dieser Methode ist allerdings der Preis, denn hier kann man fast nie getragene Businessteile zu einem Schnäppchen ergattern.

Ich gehe nicht zum Flohmarkt! Der Flohmarkt kommt zu mir!

Wer es sich etwas gemütlicher machen will kann sich auch den Flohmarkt aufs Handy laden. Mit SHPOCK oder KLEIDERKREISEL kann man Bekleidung kaufen und verkaufen und ehe man sich versieht hat man schon ein neues Businessteil im Schrank hängen.

Ich finde die Idee dahinter richtig toll! Vor allem weil man seiner Kleidung ein zweites Leben schenkt und jemand anderem eine Freude damit machen kann. Allerdings sollte man sich vor Betrügern in Acht nehmen! Käufer die nicht zahlen oder Lieferanten bei denen man die Ware nicht bekommt sind leider trauriger Alltag dieser Plattformen.

Soooo viel Grüne Labels

Auch hier habe ich noch weiter recherchiert und wieder einige tolle Labels entdeckt. Selbst ich war überrascht wie viele Unternehmen es gibt die ihre Kleidung fair herstellen. Natürlich ist der Preis auch dementsprechend höher, aber Qualität geht ja bekanntlich vor Quantität.

ARMEDANGELS

Keine Lohnsklaverei, kein Chemiewahnsinn, keine billige Massenware. Zehn Jahre nach Gründung hat sich ARMEDANGELS ein klares Profil geschaffen und zählt heute zu den größten Eco & Fair Fashion Labels in Europa

Peopletree

Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, durch ihre gesamte Wertschöpfungskette 100% fair zu handeln. Sie kaufen fair gehandelte Produkte von Produzentengruppen in Entwicklungsländern. Außerdem garantieren Sie, dass der Groβteil ihrer Produkte fair gehandelt ist und sich an die Fair Trade Standards der World Fair Trade Organisation hält.

Mass Natur

Der Hauptteil der Kleidung stammt aus zertifizierten Betrieben, hauptsächlich in Deutschland und im europäischen Ausland. Auch die Preisgestaltung ist äußerst fair – damit man sich hochwertige Kleidung auch leisten kann.

Hier noch ein Lookbook mit der Kleidung von Mass Natur

http://heylilahey.com/fall-autumn-maas-natur/

Vor allem für Männer:

Knowlege Cotton Apparel

Das Eco Fashion Label produziert mit jahrzehntelanger Erfahrung klassische nachhaltige Mode für den Mann. In erster Linie ist die Mode für den Alltag gedacht, doch Basics, Blazer und Jacken kann man hervorragend für den Bürotag verwenden.

YouTube goes green

Wer gedacht hat, dass YouTube nur Makeup Videos und DM-Hauls im petto hat irrt sich gewaltig. Einige YouTuber/innen haben sich dem grünen Lifestyle verschrieben. Ideal um sich Tipps und Inspirationen zu holen.

Die in den 20er lebende Deutsche ist mittlerweile seit ca. sieben Jahren auf die grüne Seite gewechselt. Ihre regelmäßigen Blogeinträge und YouTube Videos, machen sie zu einer meiner Lieblingsbloggerinnen.

Vor allem empfehlen kann ich dieses Video, da es perfekt zu diesem Blogeintrag passt. Hier erklärt sie wie man problemlos Textilmüll vermeiden kann, alleine mit der richtigen Pflege der Kleidung.

rethinknation

diese zwei Burschen bringen kurz und knapp die wichtigsten Themen auf den Punkt. Mit viel Charm, Witz und Gelassenheit, vermitteln sie gekonnt jeden Bereich von Fair Fashion.

hier auch einer meiner Lieblingsvideos

dariadaria



nicht nur Fair Fashion steht bei der Österreicherin auf der Liste, sondern auch generell der nachhaltigeren und bewussteren Lifestyle. Durch ihre vielfältigen Themen ist für jeden was dabei.

Ich hoffe ich konnte euch mit den beiden Einträgen die Recherche und den damit verbundenen Zeitaufwand etwas ersparen und wer weiß vielleicht besitzen wir alle schon bald einen Fairen Kleiderschrank.