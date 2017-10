Das Schützen der Umwelt und der richtige Umgang mit Ressourcen ist heutzutage ein Thema, das uns alle betrifft. Fernab von politischer Einstellung und der damit verbundenen Ambition handelt es sich letztendlich um unser aller Heimat. Wo trifft Umwelt auf Markenkommunikation, Marketing und Werbung? In der Verteilung der genutzten Materialien: Ressourcen sparen und Kommunikation dabei optimaler gestalten.

Unternehmenswert: Verantwortung

Die beste Vorraussetzung für die richtige Nutzung von Ressourcen und damit dem Ressourcen sparen ist der Wert „Verantwortung“. Dies sollte nicht nur für sich am Arbeitsplatz umgesetzt werden, sondern kann tatsächlich als Unternehmenswert in einer Markenideologie verankert sein. Das kann in erster Linie intern Ressourcen sparen bedeuten, aber gleichzeitig auch als Wert in der Aussenkommunikation wahrgenommen werden. Was bedeutet nun aber „Verantwortung“ in der praktischen Umsetzung?

Energie sparen im Unternehmen beginnt meist mit Papier

Überlegen Sie sich mal, wie viel Papier sie im Unternehmen täglich nutzen. Die Papiernutzung fängt nämlich am eigenen Schreibtisch an und zieht sich bis hin zur Werbung. Drucken Sie jede Mail aus, oder lesen sie diese am Screen? Sind die Buchstaben am Screen zu klein? Wenn das einmal richtig eingestellt ist, oder der Screen anders kalibriert wird ist das kein Problem mehr. Warum spielt das für Markenkommunikation und Werbung eine Rolle? Ganz klar: Wenn das Bewusstein für das Einsparen der Ressourcen im Unternehmen verankert ist, so wird auch die Schwelle für die Nutzung der Ressourcen im Aussenauftritt erhöht.

Parallele Aussenkommunikation

Wenn so ein Bewusstein und Unternehmenswert in Sachen Verwantwortung gegenüber der Umwelt geschaffen wurde, überlegt man sich tatsächlich drei mal, ob man für jede Kleinigkeit einen Flyer drucken möchte. Tatsächlich sollte man hier auch an der Basis der Markenkommunikation schon entscheiden, ob Printwerbung überhaupt einen Sinn macht. Ein Flyer wird nicht viel bringen, wenn Ihre Kunden damit auf Angebote Ihrer Webseite aufmerksam gemacht werde sollen. Warum also nicht auf Social Media-Kommunikation umsteigen, für weniger Geld ein breiteres und zielgerichteteres Publikum erreichen? Das spart Ressourcen und ist effizienter.

Printmedien haben andere funktionen als digitale Medien

Wenn wir uns dafür entscheiden tatsächliche Ressourcen zu verwenden und Botschaften zu printen, so sollte das einen Sinn haben. Damit verbunden ist die strategische Entscheidungen, beispielsweise weil Haptik und Papierwahl eine wichtige Rolle spielt. Oder weil es darum geht etwas in der Hand zu haben. Zu printen, weil es jeder macht, oder weil es an einer guten Idee mangelt ist meist ein Beinschuss. Wenn Sie eine wichtige Botschaft auf einem Flyer an ein nicht zielgerichtetes Publikum verteilen, wird das oft als Belästigung wahrgenommen. Die Rezipient*innen merken sich aber unbewusst den Absender und speichern, dass dieser symbolisch mit dem Flyer weggeworfen wurde. Damit sinkt ihr Unternehmenswert psychologisch im Bewusstsein potentieller Kund*innen.

Kommunikation richtig verteilen

Da die Aufmerksamkeitsspanne für Werbung und Markenkommunikation heute nur noch sehr gering ist, empfehle ich Botschaften als kleine Pakete zu planen und diese über mehrere Tage oder Wochen zu verteilen. Da jedes Medium (Print, digital, übermittelnd) anders gebaut ist, müssen Inhalte strategisch adaptiert werden: Auf Instagram kommuniziert man anders als auf Twitter oder in einer Keynote. Diese Diversität kann auch als Chance genutzt werden, in unterschiedlichen Kanälen relevant und kreativ zu sein. Zudem spart diese Flexibilität am Ende des Tages wertvolle Ressourcen und Papier.

Kreativität, Verantwortung – Überraschen Sie Ihre Kunden*innen

In unserem Unternehmen versuchen wir unsere Kund*innen in allen Bereichen dazu zu motivieren über den Tellerrand hinauszusehen. Verantwortungsvolle Nutzung von Ressourcen und die damit kreative Planung von Kommunikation (am besten in einer gekonnten Umsetzung) überrascht Ihre Kund*innen und gibt Ihnen Rückenwind das ein oder andere im Unternehmen mal aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.