Dress code Business Alltag meets Afterwork Outfit

Freitagabend im Büro, die To do Liste der Woche ist abgearbeitet, hoch die Hände Wochenende ;)Die Kollegen schlagen vor, noch auf einen Afterwork Drink zu gehen, denn die Woche war ja wirklich stressy. Alles schön und gut, aber mit strengem Anzug oder spießiger Hochsteckfrisur? Damit man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, gibt es ein paar wenige Tricks, die man befolgen kann.

Zwiebellook mit Basics

Zwiebellooks eignen sich sehr gut, um einfach schnell angezogen bzw. ausgezogen zu sein. Einfach nur ein Teil ausziehen oder schnell wechseln. Teile, die man nicht mehr braucht können einfach in der Schublade versteckt werden oder in der Handtasche verstaut. Basics wie eine weiße Bluse, schwarze Pumps oder ein schwarzer Blazer und Sakko passen zu jedem Büro Outfit oder Abend Outfit.

Body mit Blazer

Body für die Bar. Bodies sind super vielseitig einsetzbar. Im Job kann man sie super unter einem Blazer oder auch einer Strickjacke tragen. Wenn die Arbeit erledigt ist, häng man den Blazer einfach über den Bürostuhl und ist gerüstet für das heiße Partyoutfit.

Weiße Bluse plus Blazer

Hin und wieder muss man auch abends eine gute Figur abgeben. Dazu will man aber tagsüber im Büro nicht übermäßig rausgestriegelt herum laufen. Das It-Piece in diesem Fall ist ein schöner schwarzer Blazer, Smoking Blazer oder Samtblazer, kombiniert mit einer weißen Bluse in verschiedensten Variationen.

Gewusst wie: Basics gut kombinieren

Statt einem langweiligen Top oder Basic Shirt ruhig mal ein Spitzen Camisole Shirt kombinieren. Tagsüber mit einem Blazer kombiniert wirkt es seriös und abends ohne Blazer super sexy.

Accessoires gekonnt einsetzen

Nicht nur Kleidungsstücke bestimmen ob ein Look Party tauglich ist, auch die richtigen Accessoires können richtig eingesetzt Wunder wirken. Am besten man packt in die Handtasche immer eine coole Statement Kette oder auffällige Ohrringe, die man dann blitzschnell mit dem Alltagsschmuck tauschen kann. Schlichte Ohrstecker kann man Abends easy gegen große Creolen tauschen. Das Paar, welches gerade nicht getragen wird lässt sich ganz einfach in einem Stoffsäckchen in der Tasche aufbewahren. Das gleiche gilt auch für die Halskette. Was tagsüber schlicht ist, kann abends ein richtiger Eyecatcher sein.

Schuhe und Taschen

Naja bei den Schuhen und Taschen, kann man auch mal solche wählen welche sowohl als auch einsetzbar sind. Natürlich sollten sie nicht nur gut aussehen, sondern auch bequem und funktional sein. Heels mit einem Blockabsatz sind zwar nicht so übertrieben hoch, dafür sorgen sie aber für einen festen Stand im Arbeitstag und auch in der folgenden Partynacht. Bei Taschen kann man ganz einfach mit dem Henkel spielen. Taschen mit Schulterhenkel kann man Abends umwandeln in eine Tasche die man umhängen kann.

Was gilt bei den Dresscodes für Afterwork Parties

Smart casual

Oft beginnen Einladungen gleich nach der Arbeit, also come as you are. Das Business Outfit ist erlaubt, aber bitte nicht zu spießig. Deshalb schon vorher die Farbe gut wählen, ein edles Blau oder ein schönes Anthrazit ist hier besser als ein altbacken Braun. Die Herren sollen hier ruhig mal ihr Sakko ablegen dürfen. Damen ist ein Kleid im Sommer auch gestattet.

Informal

Dieser Dresscode wird häufig bei Abendendveranstaltung ausgeschrieben. Ein dunkelgrauer oder schwarzer Anzug bei Herren ist angesagt. Damen erscheinen im eleganten, halblangen Kleid.

Black tie

Männer gehen zum offiziellen Dinner im im Smoking mit schwarzen Schuhen und schwarzer Fliege. Damen, ziehen das lange Schwarze an und greifen zur eleganten Abendtasche. Bei den Accessoires darf es ruhig bunter sein.