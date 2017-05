Die Marke Ich, Einführung in die Farbtypberatung

Die richtige Farbwahl macht das Gesamtbild einer Person aus. Tagein und tagaus sehe ich Menschen in der U-Bahn oder am Gehweg spazieren. Je nach Wetterlage und Jahreszeit sieht man die verschiedensten Farben und Kombinationen aus Farben. Eine Farbe ist das allererste, was uns beim Anblick einer Person auffällt. Nicht immer ein Gedicht für das Auge, denn nicht jede Farbe steht auch jedem Menschen.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter

Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind nicht nur Jahreszeiten, die unseren Jahreszyklus bestimmen. Jede dieser Jahreszeit ist gekennzeichnet durch ihre eigene Farbharmonie, Stimmung und Energie. Wir alle werden aufgrund von Hämoglobin, Carotin und Melanin mit einer bestimmten Farbpigmentierung geboren. Diese entspricht der Pigmentierung der Haut, der natürlichen Haarfarbe und der Farbe der Augen. Ein individuelles Kolorit schreit natürlich auch nach individuellen Farben.

Farbtypberatung

In der Farbtypberatung geht es in erster Linie darum, Harmonie mit Farben und der eigenen Pigmentierung herzustellen. Optimale Harmonie durch die Bestimmung des Farbtypen baut auf der Basis der individuellen Farbpigmentierung auf. Wird der Farbtyp von einer Farbtypberaterin oder einem Farbtypberater einmal ermittelt, hat man die perfekten Kenntnisse für das äußere Erscheinungsbild, denn die Pigmentierung ändert sich nie.

Typologie der 4 Jahreszeiten

Die Bestimmung des Farbtypen lässt die Einzigartigkeit eines jeden Menschen erstrahlen. Kenne ich die Farben, welche mir passen kann ich diese mit meiner Persönlichkeit in Einklang bringen. Ich kann meine Lieblingsfarben umwandeln in Freizeitoutfits, kann mir aus meiner Farbkarte Farben für das perfekte Business Outfit auswählen, um einen souveränen Auftritt hinzulegen und kann Outfits für bestimmte Anlässe je nach Wirkungswunsch kaufen.

Ganzheitliches Erscheinungsbild

Ziel einer Farbberatung ist es, ein harmonisches Erscheinungsbild, welches Menschen optimal und authentisch zur Geltung bringt zu schaffen. Richtig gekleidete Personen strahlen Selbstsicherheit aus, wirken jünger und kommunikativer. Wer möchte sich nicht schön und selbstbewusst fühlen? In der Beratung hat man auch die Chance neue Farben kennenzulernen, Farben denen man vielleicht zuvor nicht so viel Aufmerksamkeit schenken wollte. Kenne ich die Farben, welche mir stehen und die Farben, die mir nicht stehen, kann ich mit diesem Wissen gut eine Grundgarderobe aufbauen, ohne täglich grübelnd vor dem Kleiderschrank zu stehen, mit dem Gedanken „Ich habe nichts anzuziehen“.

Die richtige Farbwahl

Eine Farbe sendet ein Signal. Jede Farbe hat einen bestimmten Symbolwert und lässt Menschen verschieden wirken. Je nach Wirkungswunsch einer Person kann man das äußere Erscheinungsbild nur mit Farben beeinflussen. Dies lässt sich gut auf Kleidung, Accessoires und Make-up, sowohl für den Herrn, als auch für die Dame umsetzen. Ziemlich einfach, oder nicht? Falsche Farben unterstreichen weder die Persönlichkeit, noch seine eigenen Farben. Wir wirken mit ihnen blass, fahl, älter, müde und vor allem nicht harmonisch. Das Geheimnis liegt einfach darin, sich der Farbgebung von Mutter Natur zuzuwenden. Seine Haarfarbe oder Augenfarbe, an der man immer was auszusetzen weiß, gilt es hier zu akzeptieren.

Die 4 Farbtypen

Durch die Analyse mit den verschiedenen Farbtüchern ermittelt eine Farbtypberaterin den Farbtypen des Kunden. Hier wird hauptsächlich beobachtet, was durch das Auflegen verschiedener kühlen und warmen Farbtönen im Gesicht passiert. Manche Töne schmeicheln dem Kunden, manche lassen ihn aber in den Hintergrund treten. In der Farbtyplehre unterscheidet man zwischen vier Haupttypen und sechs Zwischentypen.