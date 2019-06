Design Thinking – ein iterativer Prozess

Im letzten Design Thinking Artikel schrieb ich über die Marshmellow Challenge. Das ist eine der zahlreichen spielerischen Möglichkeiten das Denken „Outside the Box“ anzuregen. Der Prozess des Design Thinkings beinhaltet im Wesentlichen zwei große Handlungsstränge. Das ist der explorative Teil, der dazu dient, sich mit gezielter Beobachtung einen ersten Überblick über die Materie zu verschaffen. Das geschieht in vielfältiger Weise und wird mit entsprechenden Methoden erledigt. Im zweiten Komplex werden zunächst aus den erarbeiteten ersten Schritten wilde und ungeordnete Ideen kreiert. Um das zu ermöglichen, braucht es einen spielerischen Zugang, um den eignen Mindset zu irritieren und eingefahrene Denkrichtungen aufzubrechen. In einem nächsten Schritt werden die vielen Einfälle geclustert und weiter bearbeitet.

Die Ergebnisse

Die soeben beschriebene Vorgehensweise eines Design Thinking Prozesses ist als grober Überblick zu verstehen und beinhaltet sehr viele Schritte und Möglichkeiten, die hier nicht im Detail beschrieben werden. Ist nun der spannende und sorgfältig absolvierte erste Prozess erledigt sieht man sich den Output der geclusterten Ideen an und entwickelt daraus weitere Vorgehensweisen. Je nach der Fragestellung und der Zielvorstellung werden mit Hilfe der erarbeiteten Erkenntnisse diese beantwortet und adaptiert.

Der iterative Prozess

Im besten Falle geht man nun mit den neuen Erkenntnissen ins Feld zu den Kunden und diversen Stakeholdern und sammelt damit neue Erfahrungen. Hier hört der einmal angestoßene Design Thinking Prozess nicht auf. Sondern man kann sagen, jetzt geht es erst richtig los. Denn die Design Thinking Methode ist als iterativer Prozess zu verstehen. Damit ist gemeint, dass nun die Beobachtungen, die mit dem neuen Produkt, mit den neuen Ideen gemacht werden, aufmerksam registriert und verschriftlicht werden. Nur so macht es Sinn mit diesen nun erneut gemachten Beobachtungen einen nächsten Durchgang des Design Thinking Prozessen, wie eingangs beschrieben, zu starten. Gemäß einer noch gezielteren Frage- und Aufgabenstellung folgt wieder zunächst der explorative Teil. Dabei werden adaptierte Fragen und entsprechende Interview geführt und andere Beobachtungen angestrengt. Danach wird wieder die „Ideenmaschine“ angeworfen und so weiter.