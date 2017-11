Wenn die eigene Website dringend aktualisiert werden muss!

So gut wie jedes Unternehmen hat seine eigene Website. Denn jeder Unternehmer weiß: Wenn deine Kunden Dich nicht finden, dann finden sie jemand Anderen. Aus diesem Grund haben viele das Heft in die Hand genommen und sich einen mehr oder weniger professionellen Onlineauftritt zugelegt.

Doch was vor 10 Jahren gut war, ist zur heutigen Zeit eigentlich unbrauchbar. Teilweise verfügen Websites, die älter als 5 Jahre sind nicht die gewünschte und zeitgemäße Internetpräsenz.

Alte Homepage vs. Neue Website

Alte Seiten wurden oft so gebaut, dass dem Besucher gleich zu Beginn ein riesiges „Willkommen auf unserer Website“ anlacht. Das Menü erstreckte sich in vielen Fällen über die linke oder rechte Spalte der Seite und hatte sehr viele Unterkategorien. Besonders häufig sind auf alten Websites auch Bilder in zu niedriger Auflösung zu finden, oder viel zu große Dateien. Dadurch ergibt sich selbst auf großen Bildschirmen wie Laptops oder Stand-PC ein nicht sehr tolles Bild.

Zum Verzweifeln gelangen aber spätestens jene User, die es vor 10 Jahren eben noch nicht gab. Nämlich die Smartphone-Besitzer, die jetzt schon mehr als die Hälfte aller Website Besucher darstellen können. Deshalb sind alle nicht für Smartphone optimierten Websites für viele Besucher quasi unleserlich.

Dies hat zur Folge, dass sehr viele Menschen heutzutage alte, nicht optimierte Websites sehr schnell wieder verlassen und sich nach einem alternativen Angebot umschauen.

„Neue Technologien beeinflussen unsere Art, Geschäfte zu machen, in sehr hohem Maße. Wir können schnell sehr erfolgreich werden, aber auch von der Bildfläche verschwinden!“ Zitat Matthias Plunser

Wie benutzerfreundlich eine Seite ist und wie schnell erkannt wird, ob ein Angebot passend für den jeweiligen User ist, sind die wesentlichen Parameter für den Erfolg des Webauftritts.

Design follows function

Was in der Architektur gilt, hat bei modernen Websites mehr als nur Vorrang. Denn die eigene Website soll nicht nur toll aussehen, sondern ihre Aufgabe besteht vor allem darin, dass der Besucher Handlungen auf der Seite ausführt, die ihn stärker an das Unternehmen bindet. Diese Handlungen sind als „Conversions“ bekannt und stellen im modernen Online Marketing eine der wichtigsten Ziele dar.

„Wir müssen den Menschen inhaltlich etwas zu bieten haben. Niemand schaut sich mehr etwas Durchschnittliches an!“ Zitat Matthias Plunser



So werden moderne Websites mit dem Ziel geplant, den User dazu zu animieren, für das Unternehmen wertvolle Handlungen auf der Seite durchzuführen. Dies kann zum Beispiel eine Weiterleitung zu anderen Angeboten oder relevanten Artikeln auf der Seite sein. Eine weitere sehr beliebte Conversion ist, dass der User seine E-Mail Adresse hinterlässt, um eine für ihn relevante und problemlösende Information zu bekommen.

All dies sollte so auf der Seite eingebunden werden, dass der Besucher, schnell und einfach, folgende Fragen beantworten kann:

– Bin ich hier richtig?

– Was hab ich davon?

– Kann ich vertrauen?

– Was bekomme ich?

– Wer/Was steckt dahinter?

Umgestaltung oder komplette Neugestaltung

Ob ein Unternehmen nun seine bestehende Seite optimieren und umgestalten lässt, oder doch eine komplette Neugestaltung favorisiert, hängt stark vom jeweiligen Webauftritt ab. Ein großer und sehr gut funktionierender Onlineshop, der auch auf Google ein tolles Ranking hat, wird wohl eher eine Optimierung bevorzugen. In den meisten Fällen macht jedoch ein Relaunch Sinn, da der Zeit und Kostenfaktor oft gleich groß bleibt, das Ergebnis aber doch sehr viel besser wird.

Vorteile einer kompletten Neugestaltung

Ein weiterer sehr wichtiger Faktor wurde weiter oben schon kurz angesprochen. Was früher die reine Online-Visitenkarte war, ist heutzutage Marketing-Instrument, Verkäufer und stark für die Kundenbindung zuständig. Ein modernes Online Marketing, bestehend aus Website, diversen Landing Pages, E-Mail Marketing, Social Media, SEO und Suchmaschinenmarketing, arbeitet 24/7 für das eigene Unternehmen und bietet komplett andere Möglichkeiten, als vor einigen Jahren noch denkbar war.

Das Beste kommt zum Schluss

Wo früher nur Unternehmen mit viel Kapital aktiv werden konnten, haben nun alle nahezu ähnliche Möglichkeiten. Durch kreative Konzepte und Strategien, sowie intelligent eingesetzten Ressourcen gilt nicht mehr, der Große frisst den Kleinen. Heute gilt, der Schnelle überholt den Langsamen. Die Digitalisierung hat definitiv viel in unserem Leben und Arbeiten verändert. Einige Dinge sind umfangreicher geworden und vielleicht nicht immer ganz einfach zu verstehen. Aber sie hat uns auf alle Fälle neue Möglichkeiten gebracht, von denen viele Unternehmen stark profitieren werden.

Für die Umsetzung dieser Konzepte bieten sich einige Möglichkeiten an, doch nicht alle sind sehr zielführend. Generell ist es ratsam, sich einen Partner an Bord zu holen, der das gesamte Konzept in einem Ganzen anbieten kann. Ansonsten kann es passieren, dass diverse Marketing-Instrumente nicht wie gewünscht ineinander greifen und sogar teurer werden können als geplant.

Nutzen Sie die Chancen des Online Marketings für Ihr Unternehmen und schlagen Sie jetzt eine Richtung ein, die für eine erfolgreiche geschäftliche Zukunft unumgänglich ist.

Daher hat Mats Marketing für Sie ein Angebot: Wir bieten unseren Kunden, einen kostenlosen Workshop inkl. Videoanalyse ihrer bestehenden Onlinekanäle an. Sie können dann entscheiden wieviel wir für Sie tun können.