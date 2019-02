Casual friday- was nun?

In ihrer Firma ist der casual friday erlaubt? Grundsätzlich ja ganz lässig, nur was genau bedeutet jetzt eigentlich dieser casual friday?

Warum eigentlich der Casual Friday??

Wer hätte es auch anders vermutet, der Casual Friday wurde in den USA eingeführt. Bereits in den 50ern wurde den Mitarbeitern erlaubt in einem etwas lockeren Kleidungsstil in die Arbeit zu kommen. Somit sollte dieses Outfit den sanften Übergang ins bevorstehende Wochenende darstellen. Zudem war dies eine prima Gelegenheit den Anzug oder das Kostüm in die Reinigung zu bringen. Der Trend zum Casual Friday verbreitet sich sehr schnell und zog auch nach Europa. Heute eine sehr beliebte Variante des meist letzten Arbeitstages in der Woche. Doch was ist denn nun jetzt eigentlich casual?

Was tun am Casual Friday?

Wörtlich übersetzt kann man casual als lässig, leger und zwangslos beschreiben. Das ist ein guter Überbegriff für diesen Kleidungsstil. Wer jetzt aber den Anzug gegen Jeans und Shirt eintauscht, kann schnell etwas zu casual werden.

Männer am Casual Friday

Fakt ist: Anzug und Krawatte können am Casual Friday im Kleiderschrank bleiben. Dennoch sollte es nicht der Freizeitlook werden. Sportliche Kleidung, T-Shirts oder Kapuzenpullis gehen demnach schon mal gar nicht. Auch Jeans sollten eher am Wochenende getragen werden. Hemden dürfen am Freitag auch in verschiedenen Farben getragen werden, nicht nur in Weiß. Kombinieren kann Mann hier mit lässigen Chino Hosen als Ersatz der Anzughose. Sakkos und Chino Hosen sind auch eine coole Kombi statt dem täglichen Anzug. Hochwertige Poloshirts wären auch ein guter Hemdersatz. Feinstrickpullis statt Sakko? Ja, aber nur mit einem Hemd kombiniert bitte. Statt den Anzugschuhen kann man gerne mal auf Schnürschuhe oder coole Chelsea Boots zurückgreifen.

Frauen am Casual Friday

Auch bei den Damen darf der strenge Business Look mal Pause machen, aber dennoch sollte es weiterhin seriös wirken. Statt dem täglichen Kostüm können Damen beispielsweise auf Stoffhosen zurückgreifen, wie Marlene Hosen oder Chino Hosen. Blusen in allen Variationen, zum Beispiel mit verspielten Details und verschiedenen Farben zum Kombinieren gehen sowieso immer. Statt dem Blazer kann es auch mal eine Strickjacke sein. Kleider und Röcke dürfen am Freitag mal gemustert oder farbig sein. Halbhohe Pumps, Ballerina oder geschlossene Schnürschuhe erleichtern den Weg ins Wochenende.

Nicht zu viel Haut am Casual Friday

Der Casual Friday mag zwar etwas lockerer sein, dennoch sollte das Outfit seriös bleiben. Der Look am Casual Friday ist doch förmlicher als oftmals gedacht. Um auf der sicheren Seite zu sein, ist es oft besser, sich dennoch elegant statt leger zu kleiden. Hilfreich kann es sein, auch abzuchecken was die Kollegen doch so am Casual Friday tragen.

Casual Friday Beispiele Herren

Dunkelblaue Chino Hose kombiniert mit einem weißen Hemd ohne Krawatte

Beige Chino Hose kombiniert mit einem hellblauen Hemd

Graue Chino Hose kombiniert mit einem dunkelblauen Feinstrick Pullover und hellblauem Hemd

Dunkle Chino Hose kombiniert mit einem hellen leicht gemusterten Hemd

Casual Friday Beispiel Damen

Dunkelblauer Rock kombiniert mit creme farbiger Bluse mit Rüschen

dunkelblaues Kleid kombiniert mit einem Schal mit Tupfen

Graue Marlenehose kombiniert mit einem leicht gemusterten Oberteil

schwarze Bundfaltenhose kombiniert mit einem Feinstrick Pullover

Absolute NO GOs

Jeansrock oder Jeanshose, T-Shirts, Miniröcke, Shorts, Trägerkleidchen, transparente Teile, tiefer Ausschnitt, offene Schuhe, Lederhosen, Sweatshirts, Flip Flops, Tennissocken, Sneakers, Oberteile mit Aufdrucken.