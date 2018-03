Business-Mode für den Sommer

In den warmen Sommermonaten kleidet sich jeder gern bequem und luftig und auch am Arbeitsplatz und am Schreibtisch wird es dann so manchem sehr schnell viel zu warm. Es gibt viele Tricks, die Sommertagen zu überstehen, und richtige Modewahl ist eine davon. In vielen Berufen und Branchen gibt es jedoch so etwas wie eine geschriebene oder ungeschriebene Kleiderordnung. Dies betrifft vor allem den Banken- und Versicherungsbereich. Hier sind Anzüge für die Herren und Kostüme bei den Frauen Teil des Dresscodes um die Seriosität gegenüber den Kunden zu wahren. Sich luftig zu kleiden muss aber nicht zwangsläufig bedeuten den Dresscode der Firma zu missachten.

Für Frauen gilt im Arbeitsleben, dass auch im Sommer die Bekleidung nicht zu luftig sein sollte. Die Schultern sollten auch an heißen Tagen immer bedeckt sein und auch das Dekolleté darf nicht zu tief sein. Ebenfalls Pflicht für Damen sind Strümpfe bzw. Strumpfhosen zum Rock. Alles andere wirkt unseriös auf das Umfeld. Gute Bekleidungsgeschäfte, Internetshops und auch eine Reihe großer Versandhäuser bieten hier stilgerechte Businessmode für sonnige und warme Tage.

Mit der richtigen Mode für den Sommer sind Sie nicht nur geschmackvoll angezogen, wenn es mal warm werden sollte. Sie können den Tag auch entspannt angehen ohne befürchten zu müssen Ihre Seriosität zu verlieren.

Business-Mode Tipps

So zum Beispiel kurze Röcke, sogenannte Bleistiftröcke. Diese sollten bis zum Knie reichen. Kombinieren Sie diese mit einer dünnen 15 DEN Strumpfhose und Sie sind luftig und dennoch elegant angezogen. Bleistiftröcke haben einen geraden Schnitt und betonen die Figur.

Eine Bluse aus Leinen oder Seide mit kurzem Arm ist ebenso tragbar an warmen Tagen. Diese Materialien fühlen sich auch an warmen Tagen kühl auf der Haut an und Sie sind trotzdem passend angezogen. Vor allem Seide wirkt nicht nur kühl sondern auch elegant. Die perfekte Option für den Geschäfts- und Businessbereich.

Ebenso empfehlenswert für warme Sommertage sind schöne und praktische Etuikleider. Diese Kleider betonen die Taille und reichen in der Regel bis kurz über das Knie. Sie bedecken die Schultern und sind in diversen Materialien im Handel erhältlich. Auch diese Kleider lassen sich perfekt als Business-Outfit tragen und kombiniert mit ein paar schicken Pumps und dünnen Strümpfen wirken auch sie elegant.