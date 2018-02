Bewerbungsgespräch – Was ziehe ich an?

Wir kennen es alle, die Nervosität vor jedem Bewerbungsgespräch. Wir bereiten uns vor, überlegen uns jegliche Antworten auf unzählige mögliche Fragen. Lernen die Unternehmensphilosophie auswendig. Doch auch hier wird der erste Eindruck und die Sympathie zählen. Wie in vielen Lebenslagen, Kleider machen Leute.

Dresscode für das Bewerbungsgespräch

Wir bereiten uns gut auf ein Bewerbungsgespräch vor, genauso sollte auch das Outfit im Vorhinein vorbereitet werden. Wichtig ist, der Dresscode muss dem Unternehmen angepasst sein. Klar, wir müssen auch mit unseren Bewerbungsunterlagen überzeugen, ein gutes äußeres Erscheinungsbild ist aber vom Vorteil.

Dresscode der Position entsprechend

Ein Grundrezept für jede Bewerbung gibt es nicht. Jede Position und jedes Bewerbungsgespräch sind individuell. Jede Berufsgruppe hat einen eigenen Dresscode. Um was geht es in der Position? Mann oder Frau? Welche Hierarchieebene? Praktikant oder Führungsposition? Kundenkontakt? Produktion oder Dienstleistung?

In einer Bank wird man den klassischen dunklen Anzug mit Krawatte oder das schöne Kostüm oder den Hosenanzug wählen. Handelt es sich jedoch um legere Stellen, kann man den guten Mittelweg wählen. Eine Kombi aus dunkler Hose, eventuell Chino, hemd und Sakko, bei Frauen dunkler Rock oder eine Stoffhose mit Bluse sind erlaubt.

Kompetenz und Farbe

Farben in der Bewerbung sind ein umstrittenes Thema, dies beginnt bereits beim Bewerbungsschreiben. Wir alle werden von Farben beeinflusst, bewusst oder unbewusst. So können Farben in der Bewerbung auch einen besseren Eindruck hinterlassen. Deine Bewerbung ist deine Werbung für das Unternehmen, sie zeigt wie und wer du bist. Möglicherweise kann man sich hier auch an den Farben des Unternehmens orientieren. Man kann sich ruhig trauen, Farbe in seiner Bewerbung zu zeigen. Keine wilden Farbkombinationen, dennoch gekonnt und dezent eingesetzt.

Farben heben Verschiedenes hervor

Farben senden verschiedenste Wirkungen an unser Gehirn und können so auch Reaktionen auslösen. Bei der Bewerbung sollten Farben also bewusst gewählt werden. Eine Umfrage ergab, dass Schwarz und Blau als die besten Farben bei Vorstellungsgesprächen empfunden werden. Orange wird hier als schlechteste Farbe eingestuft. Am sichersten ist man hier garantiert mit klassischen Farben.

Welche Farbe sagt nun was aus?

Braun ist eine klassische neutrale Farbe und sollte gewählt werden, wenn man zuverlässig rüberkommen will. Für eine Bewerbungsgespräch eigenet sich braun gut, weil es eine warme Farbe ist und eine zuverlässige Persönlichkeit ausstrahlt. Ein brauner Rock mit einer weißen Bluse.

Ein blaues Outfit macht dich zum Teamplayer. Blau ist eine wunderbare Farbe für ein Bewerbungsgespräch, vor allem dunkle Blautöne bis Navy. Hellere Blautöne als Kombination strahlen eine ruhige und selbstbewusste Persönlichkeit aus. Laut Studien haben Bewerber, die Blau tragen, bessere Chancen als jene mit andern Farben.

Schwarz überzeugt

Schwarz ist in jeder Branche eine beliebte Farbe und zeigt Macht und Selbstvertrauen. Schwarz ist vor allem dann eine gute Wahl, wenn man sich für eine höhere Position bewirbt oder in eine Bank oder Kanzlei kommen will. Damit es aber nicht zu übermächtig wirkt, kann man das dunkle Outift immer mit einem Farbtupfen auflockern.

Grau- logisch und analytisch

Grau im Bewerbungsgespräch ist dominant, noch zu wenig auffällig. Grau vermittelt, dass du logisch bist und auf den Punkt kommst. Will man an seinem eigenen Projelt arbeiten, ist Grau eine gute Wahl. Für eine Bewerbung als Teamplayer sollte man eher eine wärmere Farbe wählen.

Rot, Leidenschaft und Energie

Sofern möglich, peppt Rot jedes Outfit auf. Ein rotes Detail kann auf eine energetische Persönlichkeit hinweisen, ohne zu aufdringlich auszusehen. Eine rote Krawatte oder eine rotes Muster in einem Schal fügen sich als kreatives Element gut in ein dunkles Outfit ein.

Weiß bedeutet gute Organisation

Weiß vermittelt Vertrauen und Ehrlichkeit. Eine tolle Farbe für ein Shirt, eine Bluse oder ein Hemd. Weiß, Creme oder Beige können eine ruhige Organisiertheit ausstrahlen.

Wichtig ist….

– gepflegtes Aussehen

– Kleidung dem Kob entsprechend

– Wohlfühlfaktor im Outfit

-angemessene Farben