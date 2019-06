Afterwork Date – was soll ich da wieder anziehen?

6.30 Uhr, zwei verschiedene Adressen, dieselbe Situation. Lukas und Anna stehen vor ihrem Kleiderschrank, wissen, dass sie heute nach Feierabend zu einem Date verabredet sind. Überzeugen und dennoch nicht zu viel auftragen lautet die Devise.

An aller erster Stelle…

Steht auf jeden Fall der Wohlfühlfaktor. Fühlt man sich in seinem Outfit unwohl, wird man die ganze Zeit irgendwo herumzupfen oder sich einfach insgesamt ungut fühlen. Meistens wissen wir, was uns steht und worin wir uns wohlfühlen, das sollten wir auch nutzen, denn Modeexperimente haben hier nichts verloren. Männer merken ganz schnell, ob sich eine Frau in ihrem Outfit wohl fühlt. Kleiner Tipp am Rande: Wohlfühlen macht sexy und attraktiv 😉

Sei kein Fashion victim

Auch wenn momentan alles sehr bunt und wild gemustert ist, musst du nicht jeden Trend zu deinem Date mitbringen. Du kannst vielleicht am Laufsteg so überzeugen, aber nicht dein Gegenüber. Ein zu aufwendig gestyltes Outfit wirkt sehr schnell so, als wärst du zu anspruchsvoll. Frauen sollten bedenken, dass es so ein paar Kleidungsstücke gibt, die Männer nicht so beeindruckend finden, nämlich Leggins, Overalls, Ballerinas, Leo- Prints usw.

Sexiness, aber nicht too much

Wir alle wollen unserem Date gefallen. Deswegen ist es uns wichtig, uns so gut wie möglich zu kleiden. Da kann es leicht passieren, dass es zu sexy wird. Zu freizügige Outfits signalisieren jedoch falsche Eindrücke. Ist man also auf etwas Lockeres aus oder will man eine feste Bindung eingehen? Tipp am Rande: Besser man betont nur eine Stelle des Körpers, Beine, Dekolleté oder den Rücken. Das behält einen gewissen Reiz und wirkt dennoch sexy. No go beim Date sind Schals. Männer finden beispielsweise den Nacken einer Frau sehr sexy.

Der Location anpassen

Wenn du weißt, wohin es geht, versuche dich dem ein bisschen anzupassen. Geht ihr in eine Bar auf einen Drink oder sogar in ein Restaurant? Männer, als auch Frauen stehen übrigens auf die Farbe Rot bei ihrem Gegenüber. Die Farbe Rot kann man auch ganz einfach für den Arbeitstag am selben Tag einbauen.

Die ersten Sekunden entscheiden

Es ist bewiesen, dass die ersten Sekunden eines Dates bereits ausschlaggebend sind, ob man auf einer Wellenlänge schwebt oder nicht. Oft stellen sich Frauen die Frage, High heels ja oder nein? Prinzipiell spricht nichts dagegen, solange du nicht daher stolzierst wie ein Storch. Zu hoch sollten sie auf keinen Fall sein. So riskiert man ja möglicherweise auch, dass man größer ist als der Mann. Die meisten Männer fühlen sich von größeren Frauen eingeschüchtert und in ihrem Ego verletzt.

Super Duftwolke oder doch dezent?

Hier gilt für Männer und Frauen das gleiche. Weniger ist mehr. Penetrante Duftwolken können schnell zu aufdringlich sein. Es ist doch viel geheimnisvoller wenn der Duft hin und wieder zu riechen ist. Parfum sparsam einsetzen, jeweils ein Spritzer hinter jedes Ohr Je näher man sich beim Date kommt,

Lasst uns kurz zusammenfassen

Do´s für Männer: Stoffhosen, unifarbene Jeans, saubere Schuhe, langärmelige Hemden, unifarbene T-Shirts, Uhren,

Dont´s für Männer: ausgewaschen Jeans, schmutzige und zerissene Sneakers, Hawaii Hemden, alte Shirts, unpassende Outfits

Do´s für Frauen; unifarbene Denims, Slim Jeans, High waist Hosen, Pumps 5-7cm hoch, weiße Sneakers, Oberteile aus edlen Materialien, dezentes und natürliches Make up, Kleidung, die die Vorzüge betont

Dont´s für Frauen: Leggins, Boyfriend Jeans, Ballerinas, bauchfreie Oberteile, zu viel Modeschmuck, zu viel Modetrends