Pflichttermin für GründerInnen und JungunternehmerInnen – Business Maniacs

Die Business Maniacs sind die 28. Ausgabe des höchst erfolgreichen Jungunternehmerstages. Termin ist der 2. Oktober 2018 im Messe Wien Congress Center. Das war bisher ein Pflichttermin für JungunternehmerInnen und für GründerInnen in Wien und Umgebung und jetzt ist es mehr denn je ein Pflichttermin. Der Veranstalter, die Junge Wirtschaft Wien in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien, laden heuer zu einem ganz speziellen Event, der nicht nur vom Namen her ein Update erhalten hat, sondern auch in Art und Umfang einem gelungenen Relaunch unterzogen wurde. Gleichgeblieben ist die Tatsache, dass der Einritt noch immer frei ist.

Vielfältiges Programm auf drei Stages plus einer Lounge

Business Rookies, Business Experts und Business Leaders sind auf den drei gleichnamigen Bühnen zu finden. Die Lounge der Jungen Wirtschaft Wien ergänzt die drei Stages und bietet speziell ein Programm zum Netzwerken. Und natürlich gibt es bekannte Namen im Programm: Die Keynote wird der bekannte österreichische Technologieunternehmer Walter Kreisel halten, um den Umgang mit den Scheitern, das auch zum Unternehmersein gehört, kümmert sich Dejan Stojanovic von den Fuckup Nights Vienna. Mit Georg Felber von Finnoq und Paul Polterauer von HEROcoin stehen zwei Startups auf der Bühne, die sich erfolgreich mit der Blockchain-Technologie befassen und mehr über das Business Modell der Zukunft erzählen werden.

Figures & Facts Business Maniacs 2018

3 Stages, Expo, Networking für GründerInnen und Jungunternehmer

02. Oktober 2018 – 08:30 bis 18:00 Uhr

Messe Wien Congress Center

Eintritt frei – Anmeldung erforderlich

Alle Infos online unter: businessmaniacs.at

Business Rookies

Das Programm der Business Rookies auf Bühne 1 richtet sich an alle frisch gebackenen Gründer und jene, die noch am Traum der Selbstständigkeit feilen. Hier erfahren die BesucherInnen alles zu den Grundlagen der Unternehmensgründung sowie der Unternehmensführung. Zudem gibt es viele Tipps & Tricks von ausgewählten ExpertInnen.

Business Experts

Die Bühne 2 ist die Main Stage der Business Maniacs – Hier wird den ganzen Tag hindurch über tiefgehende Insights und Expertenwissen zu Spezial- und Trendthemen informiert. Bühne 2 ist für all jene, die schon gegründet haben und auf der Suche nach Expertenwissen aus erster Hand sind. Hier kann das Grundlagenwissen vertieft werden.

Business Leaders

Bei den Business Leaders werden erfolgreiche Unternehmer auf die Bühne geholt, um über ihren Werdegang, ihre Erfahrungen und ihre Branche zu sprechen. Bühne 3 bietet einen guten Mix, vom Startup bis hin zum klassischen Handwerker, vom KMU bis hin zum Großunternehmer. Für alle, die noch Inspirationen suchen, ist hier der richtige Ort.

Lounge der Jungen Wirtschaft Wien

Die treffen, die es geschafft haben. In der Lounge der Jungen Wirtschaft Wien kann man mit erfolgreichen GründerInnen sehr nahe auf Du und Du ins Gespräch kommen. Ein guter Platz, um mit dem größten Wiener Netzwerk aus der Gründerszene in Kontakt zu treten.

Die Business Maniacs Expo

Die Expo ist dieses Jahr auch dreigeteilt. Es gibt eine Startup- und Founder-Area, eine Expert Area sowie eine Product und Service Area. Die Namen sind Programm, so dass es den BesucherInnen leichtfällt, das für sie passende Angebot zu finden.

Young Business Maniacs – heuer bereits schon ausgebucht!!!

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung heißt Young Business Maniacs und bezieht sich auf SchülerInnen mit Business-Affinität. Offenbar tragen sich mittlerweile schon viele aus der angesprochenen Zielgruppe mit dem Gedanken zur Gründung, denn das diesjährige Kontingent für SchülerInnen ist ausgebucht. Das heißt für LehrerInnen: Es gibt keine Plätze mehr und die nächste Gelegenheit bietet sich für SchülerInnen somit erst wieder 2019.

Jetzt kostenlos online anmelden

Das Gute an den Business Maniacs ist: Die Veranstaltung ist für die BesucherInnen kostenlos. Also einfach online anmelden und am 02. Oktober 2018 ins Messe Wien Congress Center kommen.