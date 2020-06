Die JETZT-Konferenzen starten wieder ab September 2020 durch

Am 15. und 16. September 2020 macht die JETZT Video im SAAL der Labstelle Wien. Da die Gesundheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an erster Stelle steht, werden die Veranstaltungen im kleinerem Rahmen stattfinden. So muss nicht auf das persönliche Netzwerken vor Ort und auf den direkten Ideenaustausch verzichtet werden.

JETZT Video – das erwartet Sie!

Video Botschaften werden immer wichtiger. So befasst sich die JETZT Video genau damit – mit dem Video Content. In bewährter Weise werden Experten und Expertinnen aus den Bereichen, Agentur, Medien, Vermarktung, Producing best practice Beispiele vorstellen und ihr Wissen rund um den Videobereich an das interessierte Publikum weitergeben.

Tickets zum Event am 15. und 16. September 2020

Besondere Zeiten erfordern besondere Ticketpreise. Diese neue Preisgestaltung wollen wir Ihnen anbieten. Für den Conference Day werden die Teilnahme 217,50 Euro anstatt 290 Euro sein. Für den Training Day bieten wir 367,50 Euro statt 490 Euro und für das Zwei-Tages-Ticket sind es nun 442,50 Euro statt 590 Euro.

JETZT Transformation am 29. und 30. September 2020

Gerade die Coronakrise hat gezeigt, was wir im Digitalisierungsbereich zustande bringen und was nicht. Schnell mal stößt man an Grenzen und muss am Ball sein und bleiben. Die JETZT Transformation befasst sich genau damit. Wie eine fruchtbare Innovationskultur etabliert werden kann, wie das Businessmodell erneuert werden muss und wie eine Optimierung der Prozesse aussehen kann.

Tickets zum Event am 29. und 30. September 2020

Auch hier gelten die neuen Ticketpreise. So werden für den Conference Day 217,50 Euro anstatt 290 Euro möglich sein. Für den Training Day werden es 367,50 Euro statt 490 Euro sein und das Zwei-Tages-Ticket gibt es um 442,50 Euro statt um 590 Euro.