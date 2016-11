„Würden wir nur auf die Noten schauen, bekämen wir keine Lehrlinge”.

Die Firma Otto Stöckl, ein renommiertes Elektroinstallationsunternehmen mit Firmensitz in Wien und 200 Mitarbeitern beschäftigen derzeit 12 Lehrlinge. Um die Erfahrung und die Wichtigkeit, Lehrlinge auszubilden wird es im folgenden Artikel gehen. Und darum welche Erfahrungen es mit Lehrlingen gibt, die nicht in Österreich geboren wurden und hierher flüchten mussten. Das folgende Interview wurde mit Frau Staller, der Personalverantwortlichen der Firma Otto Stöckl geführt.

Vom Vorteil, bei mittelgroßen Firmen zu lernen.

„Die Schüler mit den besten Schulnoten, wie etwa HTL-Abgänger gehen meist zu den großen Firmen“. Wir werden in der Branche als sehr guter Betrieb wahrgenommen, gehen damit jedoch nicht an die Öffentlichkeit und sind daher nicht so bekannt.

Der Vorteil in unserem Betrieb zu lernen ist der, dass die Lehrlinge bei uns vor Ort, an dem jeweiligen Einsatzgebiet das Handwerk von Grund auf erlernen. Bei großen Betrieben gibt es meist Lehrwerkstätten. Das ist oft nicht so abwechslungsreich, interessant und praxisnah, so Frau Staller weiter.

Warum Nichtösterreicher sehr engagiert ist und Sprachdefizite damit wett macht.

Wir machen derzeit gerade sehr gute Erfahrung mit einem Lehrling aus Afghanistan. Er flüchtete vor ein paar Jahren nach Österreich und ist nun sehr glücklich, einen Lehrplatz bei uns gefunden zu haben. Er dankt es uns mit seinem großen Fleiß und seiner Motivation. Man muss sich sicher teilweise ein wenig mehr um gewisse administrative Dinge kümmern, bekommt aber andererseits viel positives Engagement retour. Geplant ist, auch seinem jüngeren Bruder die Chance in unserem Betrieb zu geben, eine solide Ausbildung zu bekommen. Üblicherweise lassen wir zunächst die Kandidaten im Betrieb ein paar Tage schnuppern und schauen dann ob es für beide Seiten passen könnte.

Wir teilen in 3 Komponenten ein, die das Potential eines Lehrlings ausmachen. Das sind die

schulische Leistung, die fachliche Kompetenz und das soziale Verhalten.

Gute Integratin = gut für die Wirtschaft = gut für uns alle.

Wir denken, dass man möglichst vielen Menschen eine Ausbildung angedeihen lassen sollte. Und das gilt genauso für Menschen, die nicht in unserem Land geboren wurden. Schlimm genug, wenn man aus einem Land flüchten muss. Wenn es gelingt möglichst viele Menschen gut zu integrieren, geht es der Wirtschaft gut und letztlich uns allen auch besser.

Wer sich gut um den Nachwuchs sorgt, hat ausgesorgt.

Wir unterstützen die Lehrlinge zusätzlich, indem wir uns umfassend informieren, welcher Lernstoff wann durchgenommen wird. Bei Bedarf beteiligen wir uns an den Kosten für Nachhilfe, die von der Berufsschule angeboten wird.

Wir stellen jeweils einen Techniker zu Verfügung, der sich einen Nachmittag hinsetzt um bei fachlichen Schwierigkeiten den Lehrlingen zusätzlich zu helfen.

Sehr bewährt sich der genaue Ausbildungsplan. Dieser hält fest, was unsere Lehrlingen wann genau können sollten. Das wird dann halbjährlich überprüft.

Zudem entwickelten wir einen Rotationsplan, damit die Lehrlinge die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche kennenlernen können.

Wir begleiten die Lehrlinge wirklich.

Wir sind immer bestrebt, die Lehrlinge erstens zu einer guten Lehrabschlussprüfung zu führen und den Lehrling zu übernehmen.

Das Hinführen zur Abschlussprüfung bedarf einer gewissen Anleitung. Denn einige scheuen sich, diesen Abschluss zu machen. Dabei mag eine Prüfungsangst dahinterstecken und vielleicht der Umstand, dass man auch ohne Abschluss zunächst etwa gleich viel verdient wie mit der Lehrabschlussprüfung.

Das Um und Auf, so Frau Staller, ist die gezielte und intensive Betreuung und der verantwortungsvolle Umgang mit diesen jungen potentiellen Arbeitskräften. Das sehen wir als eine wichtige und gute Investition in die Zukunft.

