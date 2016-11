SEO für Startups Teil 2: Traffic und Backlinks durch Outreach

Die andere Seite der Medaille ist die OffPage-Optimierung. Hier dreht sich das Spiel vorrangig um sogenannte Backlinks, also Verweise von anderen Webseiten auf die eigene. Google zählt Backlinks als eine Empfehlung bzw. eine Stimme, wobei nicht jede Stimme gleich viel wert ist.

Eine einfache und gute Möglichkeit an hochwertige Backlinks zu kommen, sind Gastartikel. Dabei ist das Ziel, Fachartikel auf anderen Webseiten zu publizieren, um den Traffic und die eigene Reputation (auch durch die Verlinkung) zu steigern. Die Kunst liegt natürlich darin, sich an die richtigen Portale zu wenden. Diese müssen:

relevant sein,

Autorität besitzen,

Und mit der eigenen Zielgruppe übereinstimmen (zumindest teilweise).

Einen umfangreichen 3-teiligen Guide zum Thema Linkaufbau mit Gastartikeln findet man im Evergreen Media Blog.

Soziale Profile als Backlinks und für mehr Reichweite nutzen

Nun muss an dieser Stelle gleich erwähnt werden, dass Likes und Tweets keinen direkten Einfluss auf die Platzierungen bei Google haben. Trotzdem, Social Media darf auch in Sachen SEO nicht vernachlässigt werden, denn es hat sich gezeigt, dass Social Media Backlinks doch einen gewissen Effekt auf den Trust einer Domain haben.

Außerdem führt eine starke Social Media Präsenz zu mehr Reichweite und steigert somit die Chance darauf, dass man natürlich von Bloggern oder Influencern verlinkt wird. Es reicht in der Regel schon, wenn man seine Profile regelmäßig pflegt.

Experten-Tipp: Man muss nicht überall dabei sein. Es macht weit mehr Sinn, sich vorab zu überlegen, welche Social Media Plattformen die Zielgruppe nutzt und nur diese zu bedienen.

„Don’t spread yourself thin.“

Inhalte für die unterschiedlichen Ebenen des Marketing-Funnels produzieren

Die meisten Startup-Webseiten informieren über den Service bzw. das Produkt, das man vertreibt, aber viel mehr Information ist nicht zu finden. Mit einer solchen „dünnen“ Webseite wird man es weder bei Google noch im Internet als Ganzes sehr weit schaffen. Das Internet lebt von Inhalten.

Um mit der eigenen Webseite wirklich Erfolg zu haben, muss man für alle Ebenen des Marketing-Funnels hochwertige, auf die Suchintention zugeschnittene Inhalte produzieren. Zur Erinnerung: Der Marketing-Funnel besteht aus den folgenden Ebenen…

Discovery

Consideration

Conversion

Retention

Für jede dieser Ebenen braucht es passende Inhalte. Tolle Beispiele findet man hier bei Moz. Dabei sollte aber niemals vergessen werden…

„Content is king but marketing is queen and she runs the house hold.“

Inhalte allein reichen nicht, denn von selbst werden sie mit Sicherheit nicht gefunden. Das heißt, die Vermarktung der Inhalte sollte bereits bei der Erstellung miteingeplant werden, sonst gibt es später ein böses Erwachen.

Hat ein Startup eine gewisse Größe erreicht und ist stabil, sollte definitiv eine erfahrene SEO-Agentur hinzugezogen werden. Bis dahin reicht es allerdings aus die obigen Tipps zu befolgen und je nach vorhandener Zeit zu skalieren. Noch einmal zur Erinnerung: SEO ist ein Marathon und kein Sprint. Von ein bisschen Suchmaschinenoptimierung darf man sich keine Wunder erwarten. Man wird nicht von heute auf morgen zu einer Autorität.

