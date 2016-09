Jungunternehmertag 2016 – Jetzt Segel setzen

Peter A. Hackmair – Ilse Dippmann – der Fördersummit – Business Speed Dating – mehr als 40 Vorträge – die Lounge der Jungen Wirtschaft Wien – und noch vieles mehr erwartet die BesucherInnen am 04. Oktober 2016 zwischen 08:30 und 17:30 am Jungunternehmertag im Messe Wien Congress Center. Die Teilnahme ist kostenlos!

Der heurige Jungunternehmertag steht ganz im Zeichen der Parallelen zwischen erfolgreichen SpitzensportlerInnen und UnternehmerInnen. Der Jungunternehmertag ist der Treffpunkt für alle, die daran denken, sich selbständig zu machen, die gerade in der Gründungsphase sind oder die bereits die ersten Jahre erfolgreich als UnternehmerIn hinter sich gebracht haben.

Because they are hard

„We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained, and new rights to be won, and they must be won and used for the progress of all people. … We choose to go to the Moon in this decade and do the other things not because they are easy, but because they are hard.“ John F. Kennedy (12.09.1962)

Dieses Zitat stammt aus einer der wohl berühmtesten Rede eines US-amerikanischen Präsidenten. Nicht weil die Dinge leicht sind setzen, wir die Segel, sondern weil es hart ist erfolgreich zu sein.

Erfolg will erkämpft sein

UnternehmerIn zu sein ist in jedem Fall eine echte Herausforderung. Für die allermeisten JungunternehmerInnen heißt es den sicheren Hafen zu verlassen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Dabei gilt es, sich sehr vielen Herausforderungen zu stellen, oft in dem Wissen, dass der Erfolg hart erkämpft werden muss. Doch gerade das macht den Erfolg dann umso schöner, größer und vor allem selbstbestimmt.

Keynote – Peter A. Hackmair

Peter Alexander Hackmair ist Trainer, Buchautor und Ex-Profi Fußballer. Er hat lernen müssen wie man zu neuen Ufern aufbricht. Seine Fußballkarriere war nicht nur von sportlichen Höhepunkten, sondern auch einigen Tiefpunkten mit schweren Verletzungen gekennzeichnet. Nach seinem frühen Karriereende mit nur 23 Jahren veröffentlichte er seine Biografie mit dem Titel: Träume verändern. „Im Leben hat alles seinen Sinn“ – mit diesen Worten beginnt das Buch.

Eröffnungstalk mit Ilse Dippmann – Business und Sport

Ilse Dippmann hat den Frauenlauf gegründet und sie ist erfolgreiche Unternehmerin. Auch sie hat die Segel gesetzt und ist zu ganz neuen Ufern aufgebrochen. 1988, als sie den Frauenlauf ins Leben rief, war es Frauen noch nicht erlaubt, die 42 km-Distanz eines Marathons zu laufen. Was damals mit 440 Anmeldungen begann, zählt heute mit über 33.000 Teilnehmerinnen zu den erfolgreichsten Laufsportereignissen Österreichs.

Fair Play – im Sport und im Business

Der Jungunternehmertag unterstützt heuer passend zum Thema das Projekt fairplay – eine Initiative für Vielfalt und Antidiskriminierung. Gemeinsam mit Fans, SpielerInnen, Vereinen und Verbänden nutzt fairplay die integrative Kraft des Fußballs für den Dialog und bekämpft seit 1997 aktiv Rassismus und jede Art von Diskriminierung im Stadion und auf den Sportplätzen. Sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft ist vor allem eines wichtig: Fairness.

Business Speed Dating

Wer auf der Suche nach Kooperationen, Empfehlungen, ProjektpartnerInnen oder neuen KundInnen ist, sollte sich das innovative Business Speed Dating „pick.up CONTACTS“ nicht entgehen lassen. Viele neue Personen kennen lernen – schnell, unkompliziert und effektiv! So wird diese Disziplin durchgeführt. Noch ein kleiner Tipp: rechtzeitig vorbeikommen lohnt sich, denn die Plätze werden nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben.

Fördersummit

Das Gipfeltreffen der wichtigsten FörderungsexpertInnen. Nathalie Prybila von der Wirtschaftskammer Wien, Marlis Baurecht von der Austria Wirtschaftsservice GmbH, Christian Bartik von der Wirtschaftsagentur Wien und Philipp Aiginger-Evangelisti von der Österreichische ForschungsförderungsgmbH geben einen Überblick über die aktuellen Förderungen. Anhand von Fallbeispielen wird erörtert welche Förderungen zu welchem Unternehmen passen und wohin man sich dafür am Besten wendet?

Entrepreneurship & Gründungen im Zeitalter von Industrie 4.0

Die Geschäftsführerin Microsoft Österreich Dorothee Ritz, erläutert was Industrie 4.0 in der Praxis bedeutet. Wie die Digitalisierung Unternehmensgründung erleichtert und schnelles Wachstum ermöglicht, Arbeits-, Business- und Geschäftsmodelle flexibilisiert und neue operative Strukturen ermöglicht.

Lounge der Jungen Wirtschaft Wien

Wer schon immer aus erster Hand erfahren wollte, wie man als JungunternehmerIn den Durchbruch schafft oder wer praktische Beispiele aus dem Unternehmensalltag bekommen möchte, der sollte sich die Lounge der Jungen Wirtschaft Wien nicht entgehen lassen. Die Lounge bietet die Möglichkeit, junge UnternehmerInnen aus verschiedenen Branchen kennen zu lernen und in zwangloser Runde persönliche Fragen zu stellen.

Last but not least – Green Meeting

Um einen Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu leisten, wird der Jungunternehmertag nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für „Green Meetings“ ausgerichtet.

Link:

Jungunternehmertag 2016 »