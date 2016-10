DHL Express ist Top Service Österreich Sieger 2016!

„Wir sind sehr stolz, dass wir uns in diesem Jahr erstmals branchenübergreifend als Gesamtsieger in diesem Wettbewerb durchgesetzt haben. Der 1. Platz unterstreicht, dass unser ausgeprägtes Serviceverständnis, mit dem jeder einzelne DHL Express Mitarbeiter die Kunden tagtäglich in den Mittelpunkt seines Handelns stellt, tatsächlich gelebt wird,“ so Ralf Schweighöfer, Managing Director DHL Express Austria.

Zwölf österreichische Unternehmen erhielten im Rahmen der „fête d’excellence“ 2016 das Qualitätssiegel „Top Service Österreich“ für exzellente Kundenorientierung verliehen. Den Sieg und damit das beste Gesamtergebnis holte sich DHL Express Austria.



Ein Qualitätssiegel nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen

Dieser Top Service Qualitätssiegel für Kundenorientierung wurde vom Service-Experten Prof. Christian Homburg, Universität Mannheim entwickelt. Die Grundlage dazu bildet eine umfangreiche empirische Befragung von Kunden und eine Begutachtung des Managements. Dieses Fokus-Modell der Kundenorientierung bewertet sowohl interne Prozesse des Unternehmens, die Interaktion zwischen dem Unternehmen und dem Kunden, sowie die Wirkung auf den Kunden. Darunter fällt das Verhalten der Führungskräfte, das Personalmanagement und die Strategie des Unternehmens, genauso wie kundenbezogene Informationen und Prozesse, das Produkt- und Dienstleistungsangebot, der Preis und Vertrieb, die Kundenzufriedenheit, das Vertrauen und die Loyalität.

Ein herausragendes Serviceverständnis zahlt sich mehrmals aus.

DHL stellt den Kunden in den absoluten Mittelpunkt. Dazu ist es notwendig eine durchgängige Strategie und eine hochentwickeltes Umsetzungskonzept zu haben. Dieses muss sich durch alle Ebenen des Unternehmens ziehen, nur so kann sich der Erfolg einstellen. Wenn alle Mitarbeiter und das Management an einen Strang ziehen und für den Kunden da sind, stellt sich rasch der Erfolg ein. Der Erfolg, den wir im Unternehmen spüren, den Erfolg, den uns sehr zufriedene Kunden zollen und dieser erste Platz als Top Service Sieger.

Ein Beispiel für besondere Servicequalität für KMU

Mit ExpressEasy, das All-in Produkt von DHL richtet sich auch an KMU. An KMU und EPU die nur sporadisch kompetenten, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Logistikpartner benötigen. Einfach schnell, einfach grenzenlos und einfach erreichbar lautet das Motto. Ob als günstigste Variante persönlich im Servicepoint oder schnell und angenehm per Internet oder einfach als Buchen per Telefon. DHL Express bieten Ihnen eine bequeme Lösung Ihre Pakete und Dokumente in 220 Länder zu versenden. Immer dem Wissen, dass bei DHL Express nichts über Kundenzufriedenheit geht.

Der Gütesiegel richtet sich nur an jene Unternehmen, die den besonderen Kundenservice bieten

„Bei Top Service Österreich geht es nicht um einen Beauty Contest, sondern um eine Bewertung durch tatsächliche Kunden und ein ganzheitliches Assessment des Managements in puncto Kundenorientierung“, betonte noch einmal Dr. Barbara Aigner, Geschäftsführerin von Top Service Österreich.

Quellen:

http://www.top-service-oesterreich.at/top-service-sieger-fete-dexcellence/