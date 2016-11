Claudine Pirker, Beraterin: … konzentriere mich auf das Jetzt und Heute.

Impulse Beratung OG

Beraterin, Executive Coach und Trainerin

Josefstädter Straße 43–45, 1080 Wien

Tel.: +43 660 76 76 985

E-Mail: pirkner@impulse-beratung.com

Internet: www.impulse-beratung.com

Als Unternehmensberaterin und Executive Coach bin ich eine kompetente Ansprechpartnerin in allen Fragen der beruflichen Neuorientierung, Burnout-Prävention und Personal Leadership. Das Unternehmen Impulse Beratung ist auf Business Coaching, Beratung und Training spezialisiert. Für Unternehmen bieten wir Seminare und für Mitarbeiter sowie Einzelpersonen Einzelcoaching an. Mit dem Ansatz Kurzzeitcoaching arbeiten wir systemisch und lösungsorientiert. Die lösungsfokussierte Methode führt innerhalb kurzer Zeit zu neuen Sichtweisen und Handlungsalternativen.

Es gibt zahlreiche Mitbewerberinnen in der Unternehmensberatung und Coaching-Branche.Wichtig ist es, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren und seine Ideen umzusetzen.

Was mich von anderen unterscheidet, sind meine vielfältigen Positionen in der Arbeitswelt sowie meine unterschiedlichen Ausbildungen und Fremdsprachenkenntnisse. 20 Jahre umfassende Berufserfahrung zeichnen mich als Beraterin, Executive Coach und Resilienz-Trainerin aus und bedeuten ein großes Plus für meine KundInnen.

Meine Interdisziplinarität, Neugier und mein Vermögen, vernetzt denken zu können, helfen mir, in meiner Arbeit Brücken zu schlagen. Ich kann Menschen aus jeglichen Bereichen von IT, Finanz, HR, Marketing bis zum Pressewesen begleiten und beraten.